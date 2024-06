Arce y Morínigo, ejemplos del poder de la paciencia

Alex Arce y Rodrigo Morínigo tienen en común el amor por su Albirroja, la paciencia que tuvieron por una oportunidad para demostrar su talento y las ganas de dar lo mejor en su primera Copa América.

La garra que caracteriza a los jugadores de Paraguay se les nota a simple vista.

Ambos nunca perdieron la fe en el fútbol y hoy tienen muchas opciones de ser titulares ante Colombia, en el partido de este lunes por el Grupo D del torneo en el NRG Stadium de Houston.

Arce, de 29 años, vive una luna de miel como delantero de la Liga de Quito, mientras que Morínigo, de 25, se desempeña como guardameta del Libertad de su país.

Al primero lo apodan 'el Haalang paraguayo' por su eficacia en el área chica y porque sus números se asemejan este año a los del delantero noruego Erling Haalang, del Manchester City.

El 'Haalang' suramericano ha anotado 17 tantos en 22 partidos con Liga de Quito, según datos de BeSoccer.

Esos números asustan a cualquier defensa y lo tienen en la cima de la clasificación de artilleros del torneo ecuatoriano.

Liga de Quito fichó en el 2024 por tres años a una joya que ya está en el radar de los clubes del exterior.

Con la fama de romperredes, Arce llegó procedente del argentino Independiente Rivadavia, en el que en 2023 marcó 26 tantos, fue el máximo goleador del campeonato y clave para el ascenso de ese club.

"Estar en la Copa América es algo único, algo que siempre había soñado y estoy muy contento. Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad y dar lo mejor de mí", dijo Arce en declaraciones a la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El delantero afirma sentirse muy orgulloso de lo que ha conseguido. "Tengo sensaciones únicas. Hace 3 o 4 años jugaba en el interior, así que estar acá me pone muy orgulloso de lo que he conseguido porque siempre he trabajado muy duro".

Y también se muestra agradecido. "Cuando recibí el llamado (de Paraguay) siempre pensé en mi mamá, lo primero que hice fue llamarla. Mi mamá siempre luchó por mí y me sacó sola adelante. Ella es mi ejemplo y me siento orgulloso de ella".

También confía en que Paraguay sorprenderá en el torneo que se juega en Estados Unidos. "Veo al grupo bastante bien, creo que vamos a hacer una linda Copa América, de mi parte daré el ciento por ciento siempre. Vamos a ir a la guerra con esta selección".

La historia de Morínigo también es de fe ya que pasó años en espera de su "chance".

Con 21 partidos con el Libertad fue convocado por la Albirroja, por lo que hace dos meses no figuraba en la mente de nadie. Era suplente en su equipo cuando una lesión del guardameta uruguayo Martín Silva lo puso en el arco.

"Fui paciente al esperar mi oportunidad. La convocatoria la vi por televisión, saltamos todos, me abrazaron mis niñas, mi novia, todos muy felices".

Morínigo ha jugado 15 partidos este año en el apertura paraguayo y seis de Copa Libertadores. "Me ha pasado de todo en estos últimos tres meses, pero estoy demasiado feliz", agrega emocionado.

Dice estar preparado para contener los ataques de los colombianos comandados por Luis Díaz y James Rodríguez. Y cómo no, si esperó años por este momento.

"Tenemos un grupo muy bueno. No hay miedos", advierte.