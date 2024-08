Luis Enrique rehúsa hablar de una prolongación de su contrato en el PSG

El entrenador del Paris Saint Germain, Luis Enrique Martínez, rehúso este jueves hablar de la posibilidad de prolongar su contrato con el club, una hipótesis que planea en la entidad de la capital francesa.

"No tengo mucho que decir de esto. No me interesa lo más mínimo (...) No hay nada que especular, nada que hablar. Me centro en el próximo partido", se limitó a decir el técnico español en una rueda de prensa previa al encuentro liguero de mañana en París ante el Montpellier.

En los últimos días la prensa parisina ha comenzado a tratar el tema de la continuidad de Luis Enrique, que firmó en julio de 2023 por dos temporadas y al que la dirección del club le gustaría prolongar después del buen rendimiento de su primera temporada: títulos de Liga, Copa y Supercopa, y semifinalista de Liga de Campeones.

El técnico parisino reconoció que el club sigue sondeando el mercado, en especial en busca de un atacante tras la lesión del portugués Gonçalo Ramos, que fue operado el pasado martes de su tobillo derecho, y estará indisponible al menos por tres meses tras una lesión sufrida en la primera jornada de liga.

Sin embargo, Luis Enrique dejó claro que "es muy difícil" lograr refuerzos, tanto porque deben mejorar la calidad de los jugadores que ya tiene como por la cuestión del precio.

"Cuando un equipo grande como el Paris Saint Germain va a comprar una lavadora, en vez de costar 4 cuesta 400", explicó. Y por eso afirmó que "no hay ninguna urgencia, repito, ninguna", porque el equipo ya se ha reforzado "en cada línea".

Diversas informaciones de prensa apuntan a que Ademola Lookman, el atacante nigeriano del Atalanta, estaría en el punto de mira parisino.

Luis Enrique consideró que ya han tenido "un mercado bueno", aunque "estamos abiertos a un margen de progresión", pero "a un precio normal". "Si no viene ningún jugador más, yo estoy contento", insistió.

También señaló su satisfacción por la incorporación esta semana de Desiré Doué, procedente del Rennes y medalla de plata con Francia en los recientes Juegos Olímpicos de París.

"Es un jugador muy completo, nos va a ayudar muchísimo. Es un gran refuerzo", afirmó.

De cara al encuentro de mañana, no dejó claro si apuesta por un delantero puro para sustituir a Ramos o si opta por un falso nueve como podrían ser Marco Asensio o Kangin Lee. "Nos adaptamos perfectamente a los dos perfiles", señaló.

"Me gusta tener muchos jugadores que en cualquier momento puedan cambiar de posición y jugar bien. Jugar bien en muchas posiciones eso ya no es tan fácil", recalcó.