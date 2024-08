Claudio Bravo cuelga los guantes con 41 años

El guardameta chileno Claudio Bravo ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 41 años, después de una dilatada carrera de más de dos décadas en las que ha militado en Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Real Betis y, entre otros logros, ha conseguido dos Copas Américas con la selección nacional de su país.

"Voy a dejar el fútbol profesional. Creo que he tomado una decisión acertada, una decisión meditada, una decisión también muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano", explicó el arquero nacido en Buin el 13 de abril de 1983, en un video publicado en sus redes sociales.

"Creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento también para poder comenzar otra etapa de mi vida y también familiar, que seguramente será igual de exitosa como esta etapa que nos logró brindar grandes satisfacciones en todos los sentidos", aseveró el chileno.

Bravo se mostró agradecido con todos los clubes que le dieron "la oportunidad de crecer" y la oportunidad de poder desarrollarse "en todo ámbito personal y laboral", a todos los técnicos, directivos, personal y a los hinchas que le han apoyado en todas partes del mundo.

"También me encantaría agradecer a la parte fundamental de mi vida, al motor también de lo que ha significado mi carrera durante estos más de 23 años ligados al fútbol profesional: mis padres, hermanos, mi esposa Carla, mis cuatro hijos, Josefa, Maite, Mateo y Emma. Hemos tenido la posibilidad de crecer juntos a lo largo de esta larga carrera y esta bonita aventura que ha sido maravillosa en todos los sentidos de la vida", añadió Bravo, considerado como uno de los mejores porteros de la historia del fútbol chileno.

El "Capitán América" se refirió también a que cierra el ciclo en la selección nacional. "Me ha tocado la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo. Lo he llevado con mucho orgullo. Ha sido lo más maravilloso que he podido hacer dentro de esta preciosa carrera. He jugado dos Mundiales, he jugado Copas América, obteniendo dos títulos para Chile. El orgullo para mí ha sido máximo en la selección nacional", aseveró.

El guardameta chileno, que empezó a jugar en el CD Las Acacias como delantero, no tardó en ceñirse los guantes. Se incorporó a Colo-Colo, donde siempre contó con el respaldo del preparador Julio Rodríguez para acabar llegando al primer equipo en 2001.

Cinco años después, tras ser protagonista en los buenos resultados del cuadro chileno, Claudio Bravo dio el salto a Europa, a la Real Sociedad, en junio de 2006, y tras ocho años se ganó el fichaje por el Barcelona, en el que tuvo un inicio estelar al alcanzar el récord de 755 minutos ligueros sin encajar gol alguno.

En el curso 2016-17 pasó al Manchester City, cuya participación fue de más a menos, y en la campaña 2020-21 militó en el Real Betis, su último club hasta el momento de su retirada.

En su palmarés, en cuanto a clubes, figuran los títulos ligueros chileno con Colo-Colo (dos), español de Segunda con la Real Sociedad, y de Primera con el Barcelona (dos), así como la Copa del Rey (dos con el Barcelona y una con el Betis) y una Supercopa nacional con el cuadro azulgrana. Con el City tiene dos Premier, tres Copas de la Liga, una Copa y dos Supercopas.

En el plano internacional, ha ganado la Liga de Campeones, la Supercopa y el Mundial de Clubes con el cuadro barcelonista, todo en 2015, año en el que ganó su primera Copa América, corona a la que añadió en 2016 la edición del Centenario.

Con la Roja debutó el 11 de julio de 2004 en un partido del torneo continental ante Paraguay y, a parte de ambos títulos, jugó siete Copas América y los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En total ha jugado en 150 encuentros, el último en el MetLife Stadium de East Rutherford (EEUU), el pasado 25 de junio ante Argentina, en la segunda jornada del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos, en el que estableció la marca de arquero más veterano que ha disputado un partido de la competición, con 41 años y 71 días.