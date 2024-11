Ancelotti: “No tengo ninguna gana de hablar de fútbol”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que “no” tiene “ninguna gana de hablar de fútbol” después de la DANA que ha afectado a Valencia y que se le hace complicado incluso “jugar al fútbol”, un día antes de recibir al Milan en el Santiago Bernabéu en el partido de la Liga de Campeones.

“Ha sido una semana de lo que ha pasado por la tragedia. Tenemos tristeza. Es la emoción que tenemos. Estamos muy cerca de Valencia y todos los pueblos que han sido afectados. Ojalá esto se pueda resolver pronto. Quiero que vosotros comprendáis que hablar de fútbol en estos momentos es un poco complicado, como jugar al fútbol. Nosotros somos parte de este país y todo esto afecta mucho. No hay que faltar al respeto a los que están sufriendo. Intentaré hacer una rueda de prensa lo más sencilla posible, porque no tengo ninguna gana de hablar de fútbol”, comenzó su rueda de prensa.

“Para mí es un partido especial mañana y me gustaría hablar mucho de esto, pero por respeto de todos intentaré hablar lo menos posible”, continuó respecto al partido contra el Milan, club en el que jugó y fue entrenador.

“Es muy difícil. Tu no tienes en tu cabeza el trabajo todo el tiempo. Esto afecta a todo el mundo porque escuchas, lees y ves lo que ha pasado y es algo increíble. Lo hemos preparado porque somos profesionales. Intentaremos ganarlo, es lo que nos toca”, añadió.

Un Ancelotti que se mostró partidario de haber aplazado todos los partidos del fin de semana, como ocurrió con el suyo frente al Valencia en Mestalla.

“Todo el mundo del fútbol ha sido bastante claro en este sentido. Nadie quería jugar, me parecía la decisión correcta. Peor nosotros no somos los que mandan y tenemos que respetar las decisiones que toman los que están en lo más alto”, dijo.

“Hay muchas maneras de ayudar. El fútbol tenía que parar este fin de semana. Y, después, el fútbol debe ayudar. El fútbol es una fiesta. Tú puedes celebrar y hacer fiesta cuando estás bien. Cuando tu familia está bien. Pero cuando la gente no está bien no hay que hacer fiesta. El fútbol tiene que parar, porque es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida; pero nosotros somos empleados de este mundo y no los que mandan”, continuó.

“El poder que tenemos nosotros es igual a cero. Nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisión. Todos los entrenadores tenían la misma idea, pero algunos han jugado sin ganas de jugar. El poder del entrenador en este tipo de decisiones es igual a cero”, añadió.

Por otro lado, no quiso entrar a valorar la actuación política ante lo ocurrido en Valencia.

“El pueblo valenciano está frustrado, es obvio. Lo que ha pasado en esta semana es algo increíble. No estoy para opinar o evaluar lo que ha hecho la política en esta semana. No tengo recursos para hacer esto, solo tengo la tristeza de ver personas afectadas de esta manera. Es difícil pensarlo en 2024, con toda la información que tenemos. Puedes coger la hora exacta de cuándo empieza a llover, pero este tipo de tragedias no somos capaces de arreglarlas”, declaró.

“Lo de la política es un tema muy complicado, no solo aquí en España. Opinar de esto… No sé cuál es la culpa de la política; sinceramente, no lo sé. Lo que sé es que la frustración de ayer es de personas que han perdido todo y es entendible esta frustración”, prosiguió.

Además, insistió en la necesidad de ayuda que tiene la Comunidad Valenciana.

“Nunca he visto algo así. Hay una catástrofe increíble. La gente está ayudando mucho y es lo que tiene que hacer cada ciudadano”, dijo.