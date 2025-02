Real Madrid remonta en los minutos finales y se acerca a los octavos de final (2-3)

Un notable Real Madrid, quizá el mejor de la temporada, ganó en el último momento (2-3) un partido que pudo haber sentenciado mucho antes ante el Manchester City, pero en el que sus errores casi le cuestan un gran disgusto.

En dos chispazos finales, el Real Madrid tuvo el acierto que le había faltado en el partido de ida del "play-off" por los octavos de final de la Liga de Campeones. Brahim Díaz, un ex del Manchester City, y Jude Bellingham, un inglés, fueron los encargados de ajusticiar a un City que hasta el minuto 87 se las prometía muy felices.

Pocas veces habrá disfrutado tanto del balón y habrá gozado de tantas ocasiones el Real Madrid en el Etihad Stadium como en el partido de este martes.

Comenzó mandón, imponiéndose en el centro del campo a una línea improvisada por Pep Guardiola, que sigue cavilando cómo resolver el enigma de la baja de Rodri. Tenían suficiente tiempo los buenos lanzadores madridistas para recibir, darse la vuelta y enviar la pelota al latifundio que dejaban detrás los centrales del City.

Los goles del local fueron convertidos por el noruego de Erling Haaland. El primero a los 19 minutos y el segundo a los 80' de penal.

Entre esas dos conquistas, el francés Kylian Mbappé había marcado el 1-1 transitorio.

Un tanto de Brahim Díaz en el minuto 87 y otro de Jude Bellingham en el tiempo añadido (92') dieron la vuelta al doblete Haaland y permitieron el primer triunfo del Real Madrid de su historia ante Manchester City en el Etihad Stadium (2-3).

Con su triunfo, el Madrid dio un paso importante para ganar la serie e instalarse en octavos de final. El cotejo de vuelta se jugará el próximo miércoles 19 en el Santiago Bernabéu.

Los otros partidos

En otros partidos del "play off", que se jugaron este martes, el PSG goleó por 0-3 en su visita al también francés Brest, y por el mismo marcador el alemán Borussia Dortmund derrotó al Sporting Lisboa.

En el partido restante, Juventus se impuso con lo justo (2-1) al PSV de los Países Bajos.

Para este miércoles se han programado otros cuatro partidos: Milan vs. Feyenoord, Benfica vs. Mónaco, Atalanta vs. Brujas y Bayern de Múnich vs. Celtic.