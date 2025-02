Liga Conferencia: Copenhague vs Chelsea, el duelo destacado de octavos de final

Las llaves de octavos de final de la Liga Conferencia de UEFA fueron sorteadas este viernes, con el duelo que resalta entre todas las llaves: Copenhague vs Chelsea, según deparó el empareamiento desarrollado en Nyon, Suiza.

El cotejo entre daneses e ingleses marcará una de los emparejamientos más emotivos del torneo, mismo en el que comparecerán Panathinaikos de Grecia vs Fiorentina de Italia, Jagiellonia Bialystok de Polonia vs vs Cercle Brujas de Bélgica.

También destacan los compromisos entre Pafos de Chipre vs Djurdgardens de Suecia, Real Betis de España vs Vitoria Guimaraes de Portugal, Borac Banja Luka de Bosnia y Herzegovina vs Rapid Viena de Austria, Molde FK de Suecia vs Legia de Varsovia de Polonia y Celje de Eslovenia vs Lugano de Suiza.

Los equipos de octavos de final buscarán el camino que los lleve a la final del 28 de mayo en el estadio Municipal de Breslavia, Polonia.