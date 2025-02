Avanza la propuesta para que La Paz sea sede de los Bolivarianos

La Liga Europa conoce a todos los cruces de octavos de final, donde destacan los duelos Athletic de Bilbao vs AS Roma y Real Sociedad vs Manchester United, luego del sorteo desarrollado este viernes... Ver más El camino a Bilbao: Athletic vs Roma y Real Sociedad vs Manchester United, entre los partidos destacados

Las llaves de octavos de final de la Liga Conferencia de UEFA fueron sorteadas este viernes, con el duelo que resalta entre todas las llaves: Copenhague vs Chelsea, según deparó el empareamiento... Ver más Liga Conferencia: Copenhague vs Chelsea, el duelo destacado de octavos de final

Luis Rubiales fue condenado a pagar una multa de 10,800 euros por el beso en la boca no consentido que le asestó a la delantera Jennifer Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial de fútbol... Ver más Rubiales multado por beso no consentido a Jennifer Hermoso