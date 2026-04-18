Lazio vence de visitante a Napoli 2-0 en la liga italiana de fútbol
Publicado el 18/04/2026 a las 15h45
Lazio venció hoy de visitante 2-0 a Napoli, lo que permitió al Inter, líder de la Serie A del fútbol italiano, ampliar su ventaja a 12 puntos sobre el equipo de Antonio Conte a falta de cinco jornadas para el final de la temporada.
Los goles del equipo romano fueron anotados por Matteo Cancellieri (5') y Toma Basic (56').
Principales posiciones en la Serie A: Inter 79 puntos; Napoli 66; Milan (un partido menos) 63; Juventus (un partido menos) 60 y Como 58.
