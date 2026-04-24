Domínguez propone ampliar los participantes en el Mundial 2030 y que “nadie se quede fuera”

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, lanzó ayer la propuesta de que “nadie se quede fuera del Mundial 2030”, cuando se celebrará el centenario de la máxima competencia de esta disciplina.

Lo manifestó durante el 82.º Congreso Ordinario de la Conmebol, que se realizó en Quito, Ecuador, y que tuvo la participación del presidente de la FIFA, el suizoitaliano Gianni Infantino.

“Para la Copa Mundial 2030 hay la oportunidad de hacer otro gol. Vemos que las eliminatorias son el Mundial, pero solamente pueden jugar 48 equipos”, señaló.

“Qué oportunidad nos regala la vida de que bajo tu presidencia podamos hacer algo que quede en el recuerdo para siempre, así como nadie olvida 1930 en Uruguay, nadie tiene que olvidar el festejo de los 100 años del Mundial y tenemos la gran oportunidad de que nadie quede afuera”, indicó.

Ante el pedido, Infantino asintió la cabeza, y aunque el principal dirigente del fútbol sudamericano no dio detalles busca que el Mundial del 2030 pueda jugarse con 64 países y que los 10 integrantes de la Conmebol se clasifiquen a ese evento, cuyas sedes serán España, Portugal y Marruecos, con ceremonias de inauguración también en Argentina, Uruguay y Paraguay.

En la jornada, Domínguez le impuso el cintillo de capitán a Infantino, en reconocimiento por las transformaciones y beneficios que su gestión le depara al fútbol. También le pidió que sea candidato en las próximas elecciones de la FIFA (2027-2031).

“Creemos en tu trabajo, reconocemos tu liderazgo y tu capacidad de transformar, pero todavía vemos más oportunidades hasta el 2030 de seguir con más transformaciones, entonces queremos que no solamente aceptes ser de vuelta candidato para el próximo período de la FIFA que la Conmebol sea la confederación que te demuestre su apoyo, sino que también te quiero poner la banda de capitán”, dijo.

Resoluciones

El Congreso aprobó los estados financieros de 2025, con ingresos de 56 millones de dólares y un superávit superior a 24.235.993 de dólares, de acuerdo con la auditoría externa realizada por la consultora PrincewaterhouseCoopers; más del 93 por ciento de los ingresos fueron destinados para el desarrollo del fútbol, según Ramón Jesurún, presidente de la Comisión de Finanzas.

También se aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para esta gestión.