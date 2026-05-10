Clubes históricos de Europa se encuentran en peligro de descender

En el fútbol español e inglés tiemblan las tablas y el miedo se apodera de hinchas de clubes históricos porque están en peligro de descender a falta de algunas fechas para la finalización de los campeonatos. Es la amenaza que se cierne sobre Sevilla, Zaragoza, Cádiz y Tottenham Hotspur. Mientras que en Alemania un conjunto tradicional volvió a Primera División: Schalke 04.

En España el Sevilla corre el riesgo de descender de la Primera a la Segunda División, se ubica en el puesto 18 entre 20 equipos. Son tres los clubes que descienden; el elenco blanco está en la zona roja.

Hasta el momento se jugaron 34 fechas de un total de 38, por lo que deben disputarse cuatro más, con 12 puntos en juego. Sevilla está antepenúltimo con 34 puntos, Levante es penúltimo con 33 y Real Oviedo último con 28.

Los andaluces serán locales hoy ante los vascos de la Real Sociedad. Deben ganar y esperar.

Si bien la situación es compleja, los aficionados del conjunto andaluz esperan que su equipo se salve, porque la diferencia con los que lo anteceden en la tabla de LaLiga es corta.

Hay seis elencos que lo superan por uno y cinco puntos. Mantener la categoría está en sus manos y de los cinco cotejos que debe jugar, tres serán en casa y dos como visitante. Enfrentará a Real Sociedad (local), Espanyol (L), Villarreal (visitante), Real Madrid (L) y Celta (V).

La dificultad en ese camino radica en que la mayoría de sus rivales se encuentran en las primeras ocho posiciones de la tabla y solamente el Espanyol es un rival directo para evitar el descenso.

Este mal momento se presenta tras una etapa gloriosa, porque en lo que va de este siglo logró siete títulos en la Liga de Europa (2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2019-2020 y 2022-2023), además una Supercopa de Europa (2006).

Su último descenso data de 1999-2000, es decir que lleva 26 años sin perder la categoría. Ascendió a Primera División de España en la gestión 1934-1935 y desde esa ocasión descendió a Segunda División en cuatro veces, en dos de esas ellas fue último en la tabla del campeonato.

Sevilla, que tiene 136 años, fue una vez campeón español de Primera División, en 1945-46, y consiguió cuatro subcampeonatos; también logró cinco títulos de la Copa del Rey.

Está sexto en la tabla histórica de la Primera División, detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao y Valencia.

En España hay otros dos equipos que de igual manera están en riesgo de descenso, pero de la Segunda División, se trata de Zaragoza (94 años) y Cádiz (115 años).

La Segunda división es compuesta por 22 equipos y cuatro descienden a Primera Federación. En la zona del descenso están Huesca (36 puntos), Mirandés (36), Zaragoza (35) y Cultural Leonesa (33). Encima de ellos se coloca el Cádiz, en el puesto 18 con 39 unidades.

El torneo lleva 38 fechas jugadas sobre un total de 42, por lo que faltan cuatro jornadas por jugar, con 12 puntos en disputa. Zaragoza encarará sus últimos encuentros contra punteros y de mitad de tabla, al igual que Cádiz.

Zaragoza se ubica en el puesto 11 en la clasificación histórica de la Primera división de España, en la que jugó 58 temporadas en total. Descendió a Segunda División en la gestión 2012-2013 en medio de una crisis deportiva y económica.

El equipo albiazul tiene seis títulos de la Copa del Rey, una Supercopa de España, una Liga de Europa y una Recopa de Europa.

El descenso acarrearía graves consecuencias financieras para el club y la ciudad se vería afectada en su movimiento económico.

Cádiz solo suma 16 años en la Primera División, en cuya clasificación histórica está en la casilla 31. En el campeonato 2023-204 descendió a Segunda División y ahora debe luchar por su permanencia.

Inglaterra

Mientras Arsenal y Manchester City pelean intensamente el título en la Premier League, Tottenham Hotspur lucha por no descender. Se ubica en el puesto 17 entre 20 clubes, con 35 fechas disputadas hasta el momento y tres por jugar, con nueve puntos en juego.

Los Spurs salieron ayer de la zona roja luego de ganar a Aston Villa por 2-1, con lo que suma 37 puntos, supera a West Ham (36), Burnley (20) y Wolves (18), los dos últimos ya descendidos. Por encima tiene al Nottingham Forest (39) y Crystal Palace y Leeds United (cada uno 43).

Sus siguientes partidos serán ante Leeds (L), Chelsea (V) y Everton (L), tres cotejos con equipos tradicionales y punteros y uno frente a un rival directo en la lucha por no descender.

Tottenham, un club de Londres de 143 años, fue campeón inglés de Primera División en dos ocasiones (1950-51 y 1960-61).