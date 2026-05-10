Todos los estadios del Mundial 2026: sedes, capacidad y datos clave

El Mundial 2026 se desarrollará en tres países, 16 sedes y un calendario que obliga a pensar la Copa del Mundo como una gira continental.

La FIFA confirmó el partido inaugural para el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México y una final programada para el 19 de julio en el área de Nueva York/Nueva Jersey.

En el medio habrá 104 partidos y un formato expandido a 48 selecciones, lo que agranda la logística y también el peso de cada estadio ya que no todos recibirán la misma cantidad de cotejos y varios serán protagonistas en fases decisivas.

Canadá (Dos sedes)

Toronto Stadium o BMO Field (Toronto): capacidad estimada 45.000. espectadores y albergará cinco cotejos.

BC Place Vancouver (Vancouver): con una capacidad estimada 54.000 espectadores, este recinto alojará 5 encuentros del torneo.

México (tres sedes)

Estadio Ciudad de México (Azteca, Ciudad de México): capacidad estimada 83.000. Será sede del partido inaugural del 11 de junio de 2026 entre México y Sudáfrica.

El Estadio Guadalajara —también conocido como Estadio Akron, ubicado en Zapopan— cuenta con una capacidad aproximada de 49.000 espectadores. Albergará encuentros desde el 11 hasta el 26 de junio.

Estadio Monterrey o BBVA (Monterrey/Guadalupe): capacidad estimada para 53.500 personas. Se destaca por ser uno de los recintos más modernos de México. Este estadio recibira 4 partidos concentrados entre los días 14, 20 y 24 de junio.

Estados Unidos (11 sedes)

Atlanta Stadium (Atlanta): capacidad estimada de 51.000 espectadores. En la planificación FIFA esta sede será escenario de 8 juegos.

Boston Stadium o Gillette Stadium (Foxborough/Boston): tiene una capacidad estimada para 68.000 personas en sus gradas. Figura como una de las plazas del noreste estadounidense con partidos de peso en el cuadro final, ya que alojará cinco partidos de la fase de grupos y dos de las fases de eliminación directa.

Dallas Stadium o AT&T Stadium (Arlington/Dallas): capacidad estimada 94.000 espectadores. Es el gigante del torneo por aforo y por esta razón será el escenario para recibir nueve partidos en total.

Houston Stadium o NRG Stadium (Houston): tiene una capacidad estimada de 72.220 espectadores. En este recinto se llevaran a cabo un total de siete partidos.

Kansas City Stadium o Arrowhead Stadium (Kansas City): con capacidad estimada de 79.000 espectadores. En este recinto se disputarán seis partidos.

Los Ángeles Stadium o SoFi Stadium (Inglewood/Los Ángeles): con una capacidad estimada de 70.000 personas. Se jugarán 8 partidos.

Miami Stadium o Hard Rock Stadium (Miami Gardens/Miami): tiene una capacidad estimada para 75.000 espectadores y acogerá siete partidos.

New York New Jersey Stadium o MetLife Stadium (East Rutherford): tiene un aforo para 82.500 espectadores. El escenario será sede de la final del torneo.

Philadelphia Stadium o Lincoln Financial Field (Filadelfia): tiene un aforo de 69.000 personas.

San Francisco Bay Area Stadium o Bay Area: Levi’s Stadium (Santa Clara/Área de la Bahía): tiene capacidad estimada para 71.000 personas y se jugarán seis cotejos.

Seattle Stadium o Lumen Field (Seattle): posee capacidad estimada para 72.000 espectadores. En este recinto se jugarán cuatro partidos