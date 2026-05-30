Al menos 80 detenidos y un policía herido por festejos excesivos de hinchas del PSG

Fútbol Int.
INFOBAE
Publicado el 30/05/2026 a las 17h29
ESCUCHA LA NOTICIA

Los fanáticos del París Saint-Germain (PSG) generaron disturbios en la capital de Francia durante la final de la Champions League que jugó su equipo le ganó por penales al Arsenal en Budapest. Miles de aficionados se congregaron en el estadio Parque de los Príncipes y en los alrededores para observar el encuentro y se produjeron enfrentamientos con la policía.

En una de las escenas que recorrió las redes sociales, los fanáticos comenzaron a festejar el gol del empate del PSG que marcó Ousmane Dembelé en las calles y los efectivos de seguridad arrojaron gas lacrimógeno para dispersar. De acuerdo con lo publicado por el medio Le Parisien, se registraron hasta el momento unas decena de detenciones por disturbios mientras se jugaba el partido en Budapest. El punto de encuentro de los hinchas del PSG fue en la zona del estadio Parque de los Príncipes, donde pasaron el partido en pantalla gigante.

De acuerdo con la información del ministerio del interior de Francia, se desplegaron para custodiar las calles de París unos 8.000 policías y gendarmes y 2.500 bomberos, una cifra que superó la del año pasado, cuando el PSG de Luis Enrique ganó la Champions League tras golear al Inter de Milán. Aquella vez se registraron graves incidentes y destrozos en comercios, con cerca de 500 detenidos.

De acuerdo con lo publicado por el diario L'Equipe, hasta las 19:30 del sábado, la policía había realizado 1.579 controles en París durante la final de la Liga de Campeones. Estos operativos arrojaron como saldo 64 multas impuestas en el acto. Además, 20 personas fueron arrestadas en la capital, 10 de ellas puestas bajo custodia, según una fuente de la prefectura al citado medio. También incautaron 24 antorchas y dos morteros de fuegos artificiales y se registraron algunos incidentes menores de daños materiales, como una parada de colectivos que fue vandalizada.

En el Puskas Arena de la capital de Hungría, sede de la final de la Liga de Campeones, el PSG se consagraba campeón por segundo año consecutivo del torneo más importante de Europa y los aficionados del equipo francés también se hicieron notar con mucho colorido, banderas, pero también por encender decenas de bengalas en el desarrollo del partido.

 

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La Vicepresidencia y la Iglesia convocan a Paz y la dirigencia de los movilizados al diálogo para este domingo
2
Policía busca mediar ante turba que intentan linchar a tres personas acusadas de matar a chofer en Viacha
3
Samuel emplaza a la COB: "Ya no hay pretextos para no negociar"
4
China pone la mirada en la medicina tradicional herbolaria de Bolivia para desarrollar fitofármacos de alta tecnología
5
Muere a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin

Lo más compartido

1
La COB convoca a nuevo ampliado nacional de emergencia para este domingo en Miraflores
2
Irán niega que se haya cerrado un preacuerdo con Estados Unidos
3
En Cochabamba murieron más de 100 mil pollos por bloqueos
4
Muere a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin
5
A 29 días del bloqueo empeora la crisis en La Paz y otros cinco departamentos

Más en Fútbol Int.

30/05/2026
PSG conquista el bicampeonato de la Champions tras vencer al Arsenal en los penales
El Paris Saint-Germain (PSG) confirmó su dominio en el fútbol europeo al conquistar por segundo año consecutivo la UEFA Champions League, tras derrotar este...
Ver más
En Portada
30/05/2026 País
La COB convoca a nuevo ampliado nacional de emergencia para este domingo en Miraflores
El Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un nuevo ampliado nacional de emergencia para este domingo 31 de mayo a las 09.00...
vista
30/05/2026 País
Gobierno pide suspender los bloqueos en cuanto se instale el diálogo: "No hay por qué castigar a la población"
Tras el diálogo convocado por la Vicepresidencia, el vocero presidencial José Luis Gálvez, pidió a los sectores movilizados a declarar un cuarto intermedio...
vista
30/05/2026 País
La Vicepresidencia y la Iglesia convocan a Paz y la dirigencia de los movilizados al diálogo para este domingo
Mediante un comunicado, la Vicepresidencia y la Iglesia Católica convocaron a las dirigencias de los movilizados a instalar el diálogo este domingo en la...
vista
30/05/2026 País
Suspenden ampliado de la COB en el que se debía definir asistencia al diálogo con autoridades
Los afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) fueron convocados a ampliado de emergencia para este sábado para definir si asistirían al diálogo convocado...
vista
30/05/2026 País
Samuel emplaza a la COB: "Ya no hay pretextos para no negociar"
El jefe nacional de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, afirmó este sábado que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las federaciones...
vista
30/05/2026 Economía
Gobierno iniciará devolución gradual de depósitos en dólares desde el 15 de julio
El Gobierno anunció que a partir del próximo 15 de julio comenzará la devolución gradual de los depósitos en dólares correspondientes a personas naturales que...
vista
Actualidad
El Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un nuevo ampliado nacional de emergencia...
Ver más
30/05/2026 País
La COB convoca a nuevo ampliado nacional de emergencia para este domingo en Miraflores
Bolivia y China son dos de los pocos países en el mundo que han incorporado la medicina tradicional dentro de sus...
Ver más
30/05/2026 Economía
China pone la mirada en la medicina tradicional herbolaria de Bolivia para desarrollar fitofármacos de alta tecnología
Se viven momentos de tensión en Viacha, en el departamento de La Paz, donde una turba enardecida sacó de celdas...
Ver más
30/05/2026 Seguridad
Policía busca mediar ante turba que intentan linchar a tres personas acusadas de matar a chofer en Viacha
Al menos 37 camiones con carga de pollo se encuentran varados a causa de los bloqueos en la carretera antigua...
Ver más
30/05/2026 País
Al menos 37 camiones varados con carga de pollo por los bloqueos en Cochabamba; choferes piden ayuda médica y alimentos
Deportes
Jornada redonda para el cuadro aviador y de absoluto olvido para los locales. Real Cochabamba arriesgó al mudar su...
Ver más
30/05/2026 Fútbol
Wilstermann golea 3-0 en Quillacollo: Real Cochabamba pierde el partido, los puntos y la recaudación
Al menos 80 personas han sido arrestadas, de las que 45 quedaron detenidas en comisaría, y un policía ha resultado...
Ver más
30/05/2026 Fútbol Int.
Al menos 80 detenidos y un policía herido por festejos excesivos de hinchas del PSG
El Paris Saint-Germain (PSG) confirmó su dominio en el fútbol europeo al conquistar por segundo año consecutivo la UEFA...
Ver más
30/05/2026 Fútbol Int.
PSG conquista el bicampeonato de la Champions tras vencer al Arsenal en los penales
El delantero del Inter Miami, Lionel Messi, fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores de la selección...
Ver más
29/05/2026 Fútbol
Messi es convocado oficialmente para su sexto Mundial con Argentina
Tendencias
Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola...
Ver más
25/05/2026 Medio Ambiente
Un estudio con 4.600 fotos revela hábitos del perro fantasma en Bolivia
Doble Click
El intelectual francés Edgar Morin, uno de los filósofos y sociólogos más destacados de la segunda mitad del siglo XX e...
Ver más
30/05/2026 Cultura
Muere a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin
El segundo concierto de la temporada del Ensamble Khuska, de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), se lleva a cabo...
Ver más
28/05/2026 Cultura
Ensamble Khuska interpreta “Cuecas bolivianas”
La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz (FIL Santa Cruz), que se pone en marcha hoy y se extiende hasta el 7 de...
Ver más
27/05/2026 Cultura
Encuentro de Literatura Latinoamericana engalana la FIL Santa Cruz 2026
El saxofonista tenor Sonny Rollins, más conocido como "el coloso del saxofón", ha fallecido este lunes a los 95 años de...
Ver más
26/05/2026 Música
Muere a los 95 años el músico Sonny Rollins, conocido como el "coloso del saxofón"