PSG conquista el bicampeonato de la Champions tras vencer al Arsenal en los penales

Fútbol Int.
ABI
Publicado el 30/05/2026 a las 16h44
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El Paris Saint-Germain (PSG) confirmó su dominio en el fútbol europeo al conquistar por segundo año consecutivo la UEFA Champions League, tras derrotar este sábado al Arsenal por 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos de una final intensa disputada en el Puskás Aréna de Budapest.

El equipo dirigido por Luis Enrique logró revalidar la corona continental en una definición cargada de tensión, convirtiéndose en el primer club desde el Real Madrid de Zinedine Zidane (2016-2018) en defender exitosamente el título de la máxima competición europea de clubes.

La final comenzó con sorpresa para los vigentes campeones. Apenas a los seis minutos, el alemán Kai Havertz adelantó al Arsenal tras aprovechar un espacio a la espalda de la defensa parisina y definir con precisión ante el arquero Matvéi Safónov.

Con la ventaja a su favor, el conjunto londinense apostó por un bloque defensivo sólido y disciplinado, cediendo la posesión al PSG, que monopolizó el balón durante largos pasajes del encuentro sin encontrar espacios claros para vulnerar a David Raya.

Sin embargo, la insistencia francesa encontró premio en la segunda mitad. A los 65 minutos, Ousmane Dembélé transformó en gol un penal sancionado tras una falta sobre Khvicha Kvaratskhelia, estableciendo el empate que devolvió la confianza al conjunto parisino.

A partir de ese momento, el partido ganó intensidad. El PSG estuvo cerca de completar la remontada con un remate de Kvaratskhelia que se estrelló en el poste y otro disparo de Vitinha que pasó rozando el travesaño. Arsenal también respondió en los minutos finales, aunque sin la claridad necesaria para desnivelar el marcador.

La igualdad persistió durante la prórroga, marcada por el desgaste físico de ambos equipos y el temor a cometer un error decisivo. Así, el campeón debió definirse desde los doce pasos.

En la tanda de penales, el PSG mostró mayor eficacia. Aunque David Raya detuvo el disparo de Nuno Mendes, los errores de Eberechi Eze y Gabriel Magalhães terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto francés, que selló el triunfo por 4-3 para levantar su segunda «Orejona».

La consagración confirmó la consolidación del proyecto liderado por Luis Enrique, quien suma ya tres títulos de Champions League como entrenador y agranda su legado entre los técnicos más exitosos del fútbol europeo.

La gran final estuvo precedida por un espectáculo musical encabezado por la banda estadounidense de rock The Killers, que animó la previa ante más de 67.000 espectadores en el estadio de Budapest. El show contó además con la participación del cantante Brandon Flowers y formó parte de la tradicional ceremonia de apertura organizada por la UEFA.

The Killers protagonizó el show de la ChampionsRécords y datos destacados de la final

El PSG conquistó la segunda Champions League de su historia y ambas fueron obtenidas de manera consecutiva.

Luis Enrique alcanzó su tercer título como entrenador en la competición, tras ganar con el Barcelona en 2015 y con el PSG en 2025 y 2026.

El técnico español se convirtió en el primer entrenador de su país en conquistar dos Champions consecutivas desde José Villalonga con el Real Madrid en las temporadas 1955/56 y 1956/57.

El conjunto parisino igualó el récord del Barcelona de la temporada 1999/2000 con 45 goles anotados en una misma campaña de Champions desde la fase de grupos.

Kai Havertz se convirtió en el tercer futbolista de la era Champions en marcar en finales con dos clubes distintos, después de Cristiano Ronaldo y Mario MandÅ¾ukiÄ.

Su gol a los seis minutos fue el más rápido en una final desde el tanto anotado por Mohamed Salah para Liverpool en 2019.

La final de Budapest fue la duodécima en la historia de la Copa de Europa y la Champions League que se resolvió mediante una tanda de penales.

Ousmane Dembélé amplió su extraordinario momento goleador al registrar seis tantos en sus últimas cuatro presentaciones en el torneo.

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