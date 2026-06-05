Ni España ni Inglaterra: esta es la selección más valiosa de todo el Mundial 2026

Una vez que se han dado a conocer los nombres de los 1.248 jugadores que participarán en el primer Mundial de 48 selecciones, Francia arrasa en el valor de mercado. Los galos no tienen rival y son la selección más valiosa de las que estarán en la Copa del Mundo.

Los 26 futbolistas de Les Bleus son los más cotizados de todo el Mundial. Su cotización, según la web especializada Transfermarkt, alcanza 1.530M€. Lo que hacen una media de 58,7M€ por cada jugador. Sube la media el impacto de Mbappé que tiene un valor de 200M€ y también Olise, que alcanza los 150M€ tras su gran año en el Bayern.

Justamente por detrás de Francia están las selecciones de Inglatera, España y Portugal, las únicas capaces de valer por encima de los 1.000M€. Inglaterra, con Bellingham (140M€), Declan Rice y Saka (120M€), sigue la estela de Francia con 1.331M€ como otra de los conjuntos que más valor tienen.

Y en el último escalón del podio está España. La Roja cuenta con Lamine Yamal (200M€) y Pedri (150M€) como jugadores con mayor cotización. La Selección está cerca de Inglaterra ya que alcanza los 1.260M€, lo que hace una media de 48M€ de valor de mercado por cada uno de los 26 integrantes.