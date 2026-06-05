Noruega viste a Haaland, Odegaard y el resto de sus jugadores de vikingos para anunciar su regreso al Mundial

Fútbol Int.
EL PAÍS
Publicado el 05/06/2026 a las 23h05
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La selección de Noruega decidió presentar su plantel mundialista de una manera tan original como espectacular. A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el combinado escandinavo lanzó una producción fotográfica de gran escala en la que sus futbolistas aparecen caracterizados como guerreros vikingos, en una puesta en escena que combina historia, identidad nacional y espectáculo visual.

La imagen oficial fue realizada en un fiordo cercano a Oslo y muestra a los jugadores vestidos con armaduras, escudos y armas de inspiración nórdica, acompañados por embarcaciones tradicionales que evocan a los barcos drakkar de la época de los temidos navegantes escandinavos. La campaña fue difundida en las redes oficiales de la federación bajo el lema “Norway is coming” (“Noruega está llegando”), un mensaje que busca reflejar la ilusión de un país que vuelve a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

Detrás de la producción estuvo el reconocido fotógrafo escocés David Yarrow, una figura de prestigio internacional en el ámbito deportivo y documental. Según reveló el propio artista, la Federación Noruega de Fútbol se puso en contacto con él varios meses atrás por recomendación de dos de las máximas estrellas deportivas del país: el delantero Erling Haaland y el golfista Viktor Hovland. La propuesta de Yarrow fue inmediata: retratar al equipo como vikingos para ofrecer una imagen diferente a las tradicionales fotografías de presentación. “Les dije que debían verse temibles y tener soberanía. Había un par de chicos que lucían demasiado angelicales para ser guerreros, pero lo manejamos bien” contó Yarrow en una entrevista con The New York Times.

El único ausente fue el capitán del equipo, Martin Odegaard, que no pudo acudir a la sesión por disputar la final de la Champions League ante el PSG. Se dejó un espacio vacío para él en la imagen, y días después voló a Oslo para ser fotografiado e incorporado digitalmente a la foto final.

Para reforzar la autenticidad de la producción, el equipo de Yarrow registró todo el proceso de trabajo con material audiovisual detrás de escena. El fotógrafo explicó que tomó esa precaución porque la imagen final es tan impactante que muchos podrían creer que fue creada mediante inteligencia artificial. La sesión incluyó además capturas del paisaje que sirve de marco a la composición, realizadas horas más tarde en el fiordo de Viking Valley, ubicado en Gudvangen. Con ese material se completó una puesta en escena que buscó resaltar la conexión entre la selección noruega y sus raíces históricas.

Entre las curiosidades de la jornada, el fotógrafo recordó el caso de Antonio Nusa, extremo del RB Leipzig, quien fue el único integrante del grupo que apareció con casco. Según contó al Times, inicialmente pensó en pedirle que se lo quitara, aunque cambió de opinión cuando el jugador le mostró su característico cabello rubio decolorado.

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