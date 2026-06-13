Brasil entra en escena y el Mundial 2026 vive su tercera jornada con cuatro partidos

La Copa Mundial 2026 continuará este sábado con una jornada marcada por el esperado debut de Brasil frente a Marruecos, además de los encuentros entre Catar y Suiza y el choque entre Haití y Escocia, en una nueva fecha de la fase de grupos del torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras las presentaciones de México, Canadá y Estados Unidos como anfitriones, la atención se trasladará al Grupo C, donde la selección brasileña iniciará su camino mundialista ante Marruecos, uno de los equipos africanos de mejor rendimiento en los últimos años. El encuentro está programado para las 18.00 hora de Bolivia en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

La jornada comenzará con el partido entre Catar y Suiza, correspondiente al Grupo B. El compromiso se disputará a las 15.00 hora boliviana en la Bahía de San Francisco y marcará el estreno de ambas selecciones en la competición.

Más tarde, Haití y Escocia cerrarán la actividad del día con un duelo del Grupo C previsto para las 21.00 hora boliviana en Boston. Ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos en una llave que también integran Brasil y Marruecos.

La programación continuará con el encuentro entre Australia y Turquía, correspondiente al Grupo D. El partido se disputará el sábado 13 de junio a las 21.00 hora local de Vancouver, ciudad que se rige por el horario del Pacífico de Canadá. Debido a la diferencia horaria de tres horas con Bolivia, el encuentro comenzará a las 00.00 del domingo 14 de junio en territorio boliviano.

Los aficionados del país podrán seguir los encuentros a través de la señal de televisión por cable de Entel, que transmite los 104 partidos del campeonato. Los encuentros más destacados también estarán disponibles mediante señales de televisión abierta, según la programación definida para el torneo.

Partidos del sábado 13 de junio (hora boliviana)

15.00 | Catar vs. Suiza (Grupo B)

18.00 | Brasil vs. Marruecos (Grupo C)

21.00 | Haití vs. Escocia (Grupo C)

00.00 | Australia vs. Turquía (Grupo D)