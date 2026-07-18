10 goles para la historia: La disciplina de Inglaterra vence al fútbol champagne de Francia

Inglaterra y Francia disputaron en el Estadio de Miami un partido de fútbol más parecido a un match de tenis, donde el balón iba y venía. Al final el resultado fue más propio del deporte blanco, con un desenlace histórico: los ingleses hicieron seis goles y los franceses cuatro. Así, Inglaterra subió al podio mundialista y ocupó un merecido tercer lugar del Mundial 2026.

Las emociones viajaban de un área a otra sin transiciones. El primer tiempo fue catastrófico para Francia; nunca antes en la historia de las Copas del Mundo había recibido cuatro goles en un solo tiempo. Su defensa fue un flan para los ingleses, que volaban sobre el territorio francés descargando munición pesada contra la portería de Mike Maignan, arquero del Milan italiano. Apenas sonó el pitido inicial, los ingleses tomaron la delantera con un gol de Declan Rice en el minuto 3, seguido por Ezri Konsa al 18. Bukayo Saka amplió la ventaja firmando un doblete a los minutos 37 y 45+1 antes del descanso. El mundo del fútbol fue testigo de la debacle del equipo que era favorito a llevarse la copa 2026.

La revancha llegó en el segundo tiempo. Kylian Mbappé se puso el equipo al hombro y anotó en el minuto 48 y Bradley Barcola en el 54. Mbappé volvió a marcar en el 66 y el milagro de la remontada parecía cercano. Sin embargo, Saka también mostró hambre de gol e hizo un triplete histórico, asegurando el triunfo inglés con un penalti en el minuto 87.

Ousmane Dembélé anotó para Francia en el tiempo añadido (90+6′) y los galos se negaban a caer; hasta que Jude Bellingham demostró toda su clase y selló la victoria definitiva de los Tres Leones en el minuto 98 (90+8′).

Este choque europeo en tierra estadounidense destrozó una serie de récords mundiales. Por primera vez acabó un partido por el tercer puesto con este resultado, 6-4. Además, Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales con 22 tantos y, de momento, se consolida como el líder de goleo de esta edición tras haber convertido 10 tantos.

La historia mundialista aún está en marcha y después de la exhibición futbolística de ingleses y franceses, será el turno de españoles y argentinos que se enfrentarán en el capítulo final de un mundial que está haciendo trizas las apuestas. Si Lionel Messi, el 10 argentino criado futbolísticamente en Barcelona, hace dos tantos, igualará al francés en la nómina de máximos artilleros del actual campeonato para pelear la Bota de Oro.

Frente a Messi y los argentinos estará una muralla española que apenas recibió un gol en siete partidos. Lleva como estandarte un invicto de 37 partidos; además posee una de las delanteras más peligrosas del planeta, con el joven Lamine Yamal como su abanderado. Yamal y las nuevas figuras del Barcelona crecieron admirando cómo el crack argentino ofrecía goles y campeonatos al cuadro blaugrana. Así, muchos de los jugadores españoles han dicho que esperan intercambiar casacas con el rosarino; mientras que el argentino habló del cariño por el club en el cual se formó.

Este domingo 19 de julio Argentina enfrentará a España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos. El maestro se medirá con sus alumnos. La Roja irá contra la Albiceleste y sólo habrá un triunfador que inscribirá su nombre en la historia del rey de los deportes.