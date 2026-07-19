España derrota a Argentina y se corona campeón de la Copa del Mundo 2026

Fútbol Int.
Sports 360
Publicado el 19/07/2026 a las 18h06
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Dando cátedra, dominando todo el partido y sin dar reacción a Argentina, como no había pasado hasta ahora, España derrotó a la Albicleste por 1-0 y se consagró campeón del mundo por segunda vez en su historia, este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos.

El único tanto del compromiso se dio a los 106 minutos, en la media hora extra, gracias a Ferran Torres y su remate desde dentro del área grande tras un gran pase de cabeza de Nico Williams.

Fue el fruto de todo lo que buscó la Furia Roja a lo largo del compromiso, pues en los 90 minutos fue amplio dominador, se adueñó de la pelota y prácticamente hizo desaparecer a Lionel Messi.

En los minutos finales del tiempo reglamentario Argentina quedó con 10 hombres por la expulsión de Enzo Fernández.

Ello hizo que Argentina se repliegue mucho más hasta que llegó el tanto de Torres, lo que hizo que la Albiceleste, liderada por Messi, gane metros y genere peligro, pero a pesar de estar muy cerca del empate, no pudo conseguirlo y no logró el bicampeonato deseado —la cuarta estrella global para Argentina—.

De esta manera, España vuelve a gritar campeón del mundo 10 años después.

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