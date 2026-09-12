Premier League: El Arsenal mantiene el pleno tras ganar al Sunderland

Fútbol Int.
EUROPA PRESS
Publicado el 12/09/2026 a las 17h30
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El Arsenal mantuvo este sábado su pleno de victorias en la Premier League, cuatro de cuatro, al imponerse por 0-2 al Sunderland en un partido trabajado en el que tuvo que resistir el empuje local y un penalti fallado por los 'Black Cats', mientras que el empate del Chelsea ante el Hull City y las tablas del Liverpool con el Fulham dieron más movimiento a una zona alta en la que el Ipswich Town se disparó con su triunfo ante el Crystal Palace.

El conjunto de Mikel Arteta salió airoso del Stadium of Light pese a que el Sunderland dispuso de una gran oportunidad para adelantarse desde el punto de penalti, pero David Raya detuvo el lanzamiento de Enzo Le Fée en el minuto 56.

Apenas dos minutos después, Bruno Guimarães, uno de los fichajes del Arsenal, abrió el marcador con un gran disparo desde fuera del área a pase de Declan Rice y, ya en el descuento, Bukayo Saka sentenció desde los once metros después de una falta sobre él mismo que además provocó la segunda amarilla y expulsión de Reinildo Mandava. El campeón suma así 12 puntos y conserva el liderato, a la espera del Manchester City, que puede igualarle este domingo si gana el derbi ante el Manchester United.

El gran beneficiado del sábado en la zona alta fue el Ipswich Town, que ganó 2-3 al Crystal Palace con un gol de Zian Flemming en el minuto 90 y se coloca provisionalmente con nueve puntos, mientras que el Hull City sigue invicto y tercero con ocho después de arrancar un 2-2 en Stamford Bridge ante un Chelsea que se adelantó por medio de Morgan Rogers, vio cómo Mohamed Belloumi le daba la vuelta al marcador con un doblete y terminó rescatando un punto gracias a João Pedro.

También escaló posiciones el Nottingham Forest con su 1-2 al Aston Villa, remontado con un gol de Igor Jesus en el minuto 88 después del empate de Alysson, para situarse con ocho puntos. Por detrás, Brentford, Liverpool y Everton alcanzaron los siete puntos después de sumar sendos empates, los dos primeros en partidos con goles y el último sin ellos.

El Brentford igualó 2-2 ante el Bournemouth con un doblete de Kevin Schade, que respondió en dos ocasiones a los goles locales de Justin Kluivert y Marcus Tavernier, mientras que el Liverpool no pudo pasar del 0-0 ante el Fulham de Álvaro Arbeloa, que sumó su primer punto de la temporada en Anfield y dejó a los 'Reds' sin marcar por primera vez desde enero. También acabó sin goles el Tottenham-Everton, resultado que mantiene a los 'Spurs' sin haber marcado todavía en las cuatro primeras jornadas, un registro inédito en su historia de la Premier.

El sábado se cerró con el Palace, Bournemouth y Sunderland en la zona media-baja y con un Aston Villa que continúa en problemas tras sumar únicamente un punto en sus cuatro primeros partidos. El equipo de Unai Emery cayó ante el Forest pese a igualar en el tramo final, mientras que el Fulham también logró respirar ligeramente con su punto en Anfield, aunque sigue en puestos de descenso junto al Villa y un Tottenham que todavía busca su primera victoria.

 

 

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