Un Real Madrid de dos velocidades supera a un inocente Rayo Vallecano

Fútbol Int.
EUROPA PRESS
Publicado el 12/09/2026 a las 17h48
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El Real Madrid volvió este sábado a la senda de la victoria en LaLiga EA Sports 2026-2027 tras golear por 4-1 en el Estadio Santiago Bernabéu a un Rayo Vallecano tan atrevido como inocente frente al que ofreció de nuevo dos velocidades, una intensa que le sirvió para sentenciar el partido en la primera parte y otra floja que volvió a despertar el enfado de parte de la grada.

Después de la derrota ante el Real Betis y de la sufrida victoria ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones, el conjunto madridista estaba obligado a mostrar algo más de fiabilidad y puntería. Ambas cosas las tuvo en los primeros 45 minutos para encarrilar el encuentro con un claro 3-0 ante un rival que pagó sus errores iniciales y que cerca estuvo de complicarle las cosas como había hecho en los últimos años cuando los locales se durmieron tras el descanso.

José Mourinho rotó como había anunciado, aunque sorprendió la ausencia de Arda Güler, cuyo habitual hueco en la derecha fue para Yan Diomande, por fin titular y complementando de inicio al trío ofensivo habitual y sin respiro para ninguno de ellos. El marfileño, de todos modos, pasó casi desapercibido hasta pasado los primeros 20 minutos de partido y con el partido ya encarrilado, y luego se difuminó tras el descanso como el resto de sus compañeros.

Todo porque el conjunto madridista volcó su fútbol por el costado de Vinícius Jr, impetuoso como habitualmente y con un poco más de esa chispa que necesita para recuperar su idilio con la grada, más tranquila con él, pese a algunos pitos cuando fue sustituido, en un duelo donde el Rayo Vallecano optó por ser atrevido y no encerrarse para volver a crearle los problemas de antaño.

Pero para ello necesitaba más fortaleza defensiva que la que mostró en los primeros 45 minutos donde tuvo muchos problemas tanto en el medio como en defensa para contener a un rival que salió con ritmo y que con espacios hace mucho daño. No la tuvieron los franjirrojos, personificada de forma extraña en la figura del habitualmente solvente Florian Lejeune, autor de un penalti y de una mala cesión entre el minuto 14 y el 20 que complicó las cosas a los locales. Mbappé se rehizo del fallo de La Cartuja y Carreras, que ofreció un buen nivel en el primer acto, hizo el 2-0 tras una buena pared del de Bondy.

El Real Madrid continuó buscando el gol, ahora con Diomande empezando a mostrar las credenciales que le han traído a Concha Espina y con Bernardo Silva demostrando su importancia para generar fútbol y liberar las cabalgadas de Valverde. Las mejores ocasiones fueron locales, con Audero, novedad en la portería franjirroja, casi metiéndose un disparo de 'Vini' y luego reaccionando bien para evitar que Mbappé la empujase. Diomande también tuvo la suya justo antes del 3-0 en una gran salida de balón comandada por Silva e internada de Vinícius que acertó bien en su pase final a la habitual llegada de segunda línea de Bellingham.

 

El Real Madrid se duerme y la grada le avisa

Hasta el descanso el Real Madrid buscó el 4-0, con palo de Mbappé, pero el Rayo Vallecano también avisó de que no iba a poner la alfombra roja si había relajación con disparos de Sergio Camello y Pedro Díaz que obligaron a buenas manos de Courtois. Avisos que se convirtieron en mayores tras el paso por vestuarios donde los locales se adormecieron y despertaron la aguda crítica de su afición.

El 15 veces campeón de Europa, con Eduardo Camavinga por Valverde, no salió con la misma intensidad y se pudo meter en un pequeño lío. Camello, tras una pérdida de Vinícius y poco después de que Pedro Díaz estrellase el balón en el palo, recortó y provocó el primer, ligero, aviso de la grada a sus jugadores.

El Real Madrid se desconectó y pareció confiarlo todo a las transiciones. El Rayo, con personalidad, se creció y se hizo con el mando que nunca había tenido en el encuentro. Las ocasiones eran ahora visitantes y tras otra parada de Courtois, la hinchada elevó su enfado. Mourinho reaccionó metiendo la contención de Aurelien Tchoauméni por el mayor fútbol de Bernardo Silva y, poco después, a Güler por un Diomande desaparecido en la segunda mitad como todo el frente ofensivo.

El turco salió motivado y mejoró algo a los locales. Primero, puso dos buenos balones para cabezazos de Dumfries y Rüdiger, bien detenidos por Audero, luego probó los guantes del guardameta rayista desde fuera del área y terminó con un sensacional pase a una volea de Mbappé también con gran respuesta del portero nacido en Indonesia, que aún tuvo un guante más para frenar la exuberancia de Bellingham, pero que nada pudo hacer con el potente disparo cruzado de Mbappé que cerró la goleada en una transición local.

 

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