Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la selección de Ecuador

Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece. Con este nombramiento, el ex técnico de River Plate afronta su primera experiencia al mando de un equipo nacional, con la Copa del Mundo 2030 como principal objetivo del proyecto.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, acompañado de un video protagonizado por el presidente de la entidad, Francisco Egas. “Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, expresó la institución en el mensaje.

Las negociaciones entre Gallardo y la FEF se extendieron durante alrededor de un mes. Según había adelantado el periodista César Luis Merlo para Studio Fútbol, el contrato se firmaría por cuatro años, con el objetivo de sostener un proyecto de largo plazo que abarque tanto la Copa América 2028 como el Mundial 2030, certamen que se disputará en seis países —Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos— repartidos en tres continentes.

El vínculo entre el técnico y la federación había avanzado primero en el plano deportivo, mientras restaban definir aspectos económicos para formalizar la firma. La demora en el regreso de Egas a Ecuador respondió, precisamente, a la necesidad de cerrar esos últimos detalles del acuerdo.

Gallardo, de 50 años, tendrá poco margen para adaptarse a su nuevo cargo. Ecuador tiene comprometida una gira asiática de tres partidos en la próxima ventana FIFA: el 24 de septiembre enfrentará a Corea del Sur y luego viajará a Japón para disputar un torneo cuadrangular, donde jugará ante el combinado local el 1° de octubre y cerrará su participación el 5 de octubre frente al ganador del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.