Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la selección de Ecuador

Fútbol Int.
INFOBAE
Publicado el 13/09/2026 a las 21h42
ESCUCHA LA NOTICIA

Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece. Con este nombramiento, el ex técnico de River Plate afronta su primera experiencia al mando de un equipo nacional, con la Copa del Mundo 2030 como principal objetivo del proyecto.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, acompañado de un video protagonizado por el presidente de la entidad, Francisco Egas. “Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, expresó la institución en el mensaje.

Las negociaciones entre Gallardo y la FEF se extendieron durante alrededor de un mes. Según había adelantado el periodista César Luis Merlo para Studio Fútbol, el contrato se firmaría por cuatro años, con el objetivo de sostener un proyecto de largo plazo que abarque tanto la Copa América 2028 como el Mundial 2030, certamen que se disputará en seis países —Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos— repartidos en tres continentes.

El vínculo entre el técnico y la federación había avanzado primero en el plano deportivo, mientras restaban definir aspectos económicos para formalizar la firma. La demora en el regreso de Egas a Ecuador respondió, precisamente, a la necesidad de cerrar esos últimos detalles del acuerdo.

Gallardo, de 50 años, tendrá poco margen para adaptarse a su nuevo cargo. Ecuador tiene comprometida una gira asiática de tres partidos en la próxima ventana FIFA: el 24 de septiembre enfrentará a Corea del Sur y luego viajará a Japón para disputar un torneo cuadrangular, donde jugará ante el combinado local el 1° de octubre y cerrará su participación el 5 de octubre frente al ganador del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Investigan como feminicidio la muerte de una joven por impacto de bala en Sacaba
3
Tigo Business destaca en el ecosistema de ciberseguridad de Fortinet y recibe el reconocimiento Partner MSSP
4
Dos hombres fueron asesinados a tiros durante la madrugada en San Ignacio de Velasco
5
Fotografías para la eternidad. La historia de Quillacollo en los ojos de Federico Terán Cherry

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Un Real Madrid de dos velocidades supera a un inocente Rayo Vallecano
3
Enrique Aráoz: “Alturas sonoras” es una propuesta de gala y solemne
4
Una turba embosca y apedrea un bus con 35 pasajeros en plena carretera en Uyuni
5
Lluvias y tormentas marcarán la jornada en varias ciudades de Bolivia

Más en Fútbol Int.

13/09/2026
Haaland y Donnarumma dan el derbi de Manchester al City
El derbi de Manchester, el primero de la 'era post Guardiola', fue para el City, pese a que el equipo ahora dirigido por Enzo Maresca jugó con diez desde el...
Ver más
13/09/2026
Barcelona golea a Levante y se reafirma en la punta de la Liga
El FC Barcelona goleó hoy (4-2) al Levante en su visita al estadio Ciudad de Valencia por la jornada número cinco de la primera división del fútbol español (La...
Ver más
El Real Madrid volvió este sábado a la senda de la victoria en LaLiga EA Sports 2026-2027 tras golear por 4-1 en el Estadio Santiago Bernabéu a un Rayo Vallecano tan atrevido como inocente frente al...
Ver más
12/09/2026
Un Real Madrid de dos velocidades supera a un inocente Rayo Vallecano
El Arsenal mantuvo este sábado su pleno de victorias en la Premier League, cuatro de cuatro, al imponerse por 0-2 al Sunderland en un partido trabajado en el que tuvo que resistir el empuje local y...
Ver más
12/09/2026
Premier League: El Arsenal mantiene el pleno tras ganar al Sunderland
En Portada
13/09/2026 Cochabamba
El Concejo Municipal rinde homenaje a Cochabamba en su Sesión de Honor por los 216 años de libertad
En el marco de los actos por los 216 años de la Gesta Libertaria de Cochabamba, el Concejo Municipal realizó la Sesión de Honor en homenaje a las heroínas y...
vista
13/09/2026 Seguridad
Una turba embosca y apedrea un bus con 35 pasajeros en plena carretera en Uyuni
Este domingo, un bus con 35 pasajeros fue emboscado y apedreado por una turba de personas cuando se encontraba en una carretera en el municipio de Uyuni,...
vista
13/09/2026 Cochabamba
Cochabamba inicia los actos por su 216 aniversario con desfiles y prepara serenata
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba inició los actos protocolares para conmemorar sus 216 años, recordando el grito libertario de 1810.
vista
12/09/2026 País
ANH autoriza a YPFB importación y comercialización de diésel a nivel nacional
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) autorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la importación y comercialización de volúmenes de...
vista
13/09/2026 Vida
María Magdalena, protagonista de "La hija cóndor", en Podcast Los Tiempos
En nuestro capítulo 148, tenemos el gran honor de recibir en el estudio a la talentosa actriz María Magdalena, quien interpreta a Ana en la aclamada y exitosa...
vista
13/09/2026 Mundo
Hallan sin vida a niña boliviana entre los escombros del edificio que cayó en Brasil
Fue hallada la sexta víctima del derrumbe de un edificio en Brasil. Una niña de 7 años, identificada como Shaira fue hallada entre los escombros luego de que...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
La historia de Quillacollo está inmortalizada en su arquitectura colonial tardío que aún se mantiene en pie como una...
Ver más
13/09/2026 Cochabamba
Fotografías para la eternidad. La historia de Quillacollo en los ojos de Federico Terán Cherry
Quillacollo es uno de los municipios que se proyecta hacia el futuro con un enorme potencial turístico, productivo y...
Ver más
13/09/2026 Cochabamba
Concejales anhelan un Quillacollo más habitable, con un hospital de 2do nivel y desagües pluviales
Fue hallada la sexta víctima del derrumbe de un edificio en Brasil. Una niña de 7 años, identificada como Shaira fue...
Ver más
13/09/2026 Mundo
Hallan sin vida a niña boliviana entre los escombros del edificio que cayó en Brasil
Deportes
Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián...
Ver más
13/09/2026 Fútbol Int.
Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la selección de Ecuador
Universitario de Vinto abandona el fondo de la tabla de posiciones del torneo todos contra todos gracias a la victoria...
Ver más
13/09/2026 Fútbol
Universitario de Vinto se impone a Independiente y abandona el último lugar
El tenista alemán Alexander Zverev se proclamó este domingo vencedor del US Open 2026, cuarto y último 'Grand Slam' y...
Ver más
13/09/2026 Multideportivo
Zverev contiene a Shelton, conquista el US Open y encuentra su momento
Always Ready humilló a Guabirá al golearle por 6-0 en partido que se disputó en el estadio de Villa Ingenio. Los...
Ver más
13/09/2026 Fútbol
Con un triplete de Triverio, Always Ready golea a Guabirá
Tendencias
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
Ver más
11/09/2026 Tecnología
iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple
Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más...
Ver más
10/09/2026 Tecnología
Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 con IA
Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida...
Ver más
08/09/2026 Tecnología
Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix
El mercurio usado para la minería ilegal se ha extendido como una plaga a través de los ríos de la Amazonía. Al hacerlo...
Ver más
07/09/2026 Medio Ambiente
Oro tóxico: el mercurio de la minería amenaza a más de 160 comunidades de la cuenca del río Beni en Bolivia
Doble Click
En nuestro capítulo 148, tenemos el gran honor de recibir en el estudio a la talentosa actriz María Magdalena, quien...
Ver más
13/09/2026 Vida
María Magdalena, protagonista de "La hija cóndor", en Podcast Los Tiempos
El Concejo Municipal de Cochabamba declaró como Hijo Predilecto a Constantino Klaric, un distinguido ciudadano cuya...
Ver más
13/09/2026 Vida
El Concejo distingue a Constantino Klaric, incansable referente de la aviación boliviana
El sábado 19 de septiembre (19:00) el Auditorio del Piso 15 del Edificio Municipal de Cochabamba albergará el estreno...
Ver más
13/09/2026 Cultura
Enrique Aráoz: “Alturas sonoras” es una propuesta de gala y solemne
Con la intención de superar el éxito que tuvieron en La Paz, los integrantes del  colectivo artístico independiente...
Ver más
11/09/2026 Cultura
11S: El musical Come from away llega a Cochabamba