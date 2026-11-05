Real Madrid remonta y gana al AEK Atenas con gol de Valverde en la adición del partido

Fútbol Int.
AGENCIAS
Publicado el 05/11/2026 a las 8h35
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El Real Madrid remontó y ganó 2-3 al AEK, ayer miércoles en Atenas en la cuarta jornada de Liga de Campeones, rescatado por Federico Valverde en el descuento.

Aboubakary Koita (12’) y Stavros Pilios (75’) adelantaron al AEK en dos ocasiones, pero Jude Bellingham (32’) y Kylian Mbappé (78’) igualaron, según A Todo Deporte.

Con el tiempo cumplido apareció Valverde para hacer el 3-2 (90+2’) desde fuera del área. Los hombres de José Mourinho mantuvieron en el estadio Agia Sophia su impecable carrera en la Liga de Campeones con cuatro victorias en cuatro partidos en esta temporada.

Los merengues se vieron sorprendidos de inicio por la intensidad de los locales, que se adelantaron pronto en el marcador.

Koita recortó ante Marc Cucurella y soltó un disparo que se coló ajustado al palo izquierdo de Thibaut Courtois (12’). El portero del Real Madrid sostuvo a su equipo en los primeros minutos con otra parada a disparo de Mijat Gacinovic (18’).

El gol sirvió de acicate para que los blancos empezaran a poner más intensidad en su juego.

“El gol nos afectó, pero creo que el equipo siguió haciendo el juego, volvimos a dominar después y el equipo se encontró otra vez bien”, dijo Valverde a Movistar+.

En otro de los partidos estelares de la jornada, Bayern Múnich y Arsenal empataron 2-2 en Alemania, con lo que el elenco inglés está tercero con 10 puntos y el germano se encuentra décimo, con ocho.

En tanto, en otro duelo el Manchester City se llevó ayer miércoles los tres puntos de Leipzig gracias a su capitán Erling Haaland (2-3), en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

Con nueve puntos de 12 posibles, los hombres de Enzo Maresca han digerido bien el duro revés (4-2) contra el PSG en su estadio hace tres semanas, encadenando victorias contra el AEK Atenas (5-1) y en Leipzig (3-2).

Los ‘Citizens’ forman parte de un grupo de nueve equipos a un punto del Arsenal (10) y a tres del PSG y del Real Madrid (12), los dos únicos equipos que han ganado sus cuatro primeros partidos de la fase de grupos.

Dedicatoria

El Como vapuleó 1-9 al Lens, desbordado en su estadio con un gol del argentino Nico Paz dedicado a Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife fallecido el martes tras un golpe en un partido.

Nico Paz pidió una camiseta con la fotografía de Jesús De Miguel, el delantero fallecido tras no recuperarse de un golpe con el portero .

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