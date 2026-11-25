La selección boliviana de Talla Baja tendrá asegurado su regreso al país tras cumplir su papel en el Mundial de la disciplina, en Marruecos. La Verde se clasificó a los cuartos de final del certamen y este jueves enfrentará a Colombia por un pase a las semifinales.

Los jugadores del combinado nacional expresaron su preocupación en La Revista de Unitel, el pasado martes, porque aún no habían reunido los 85.000 bolivianos necesarios para los pasajes de regreso de toda la delegación.

El alcalde de Caranavi, Marco Antonio Mamani Ramos, más conocido como Marco Marconi, se comunicó telefónicamente con la delegación y con el entrenador de la selección, Julio César Lavandez, a quien le confirmó que se hará cargo de los pasajes desde São Paulo hasta Santa Cruz.

"Los pasajes están comprometidos. Nosotros cumplimos; no solo con palabras", dijo Marconi. Además, existe el compromiso de los jugadores de la Talla Baja de disputar un partido amistoso en la localidad de Caranavi.

El equipo nacional cuenta con dos jugadores de Caranavi: José Gerónimo Quispe y Elio Huasco.

También la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) expresó su respaldo económico y se comprometió a pagar los pasajes de regreso. El encargado de marketing, José Antonio Claure, confirmó que el regreso de la selección está garantizado.