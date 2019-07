Wilstermann no firma con Alba y rescinde contrato con Doldán

A cinco días de su debut en el torneo Clausura, este domingo (15:00) ante Guabirá, Wilstermann se quedó sin dos delanteros extranjeros. No pudo consolidar la contratación del argentino Miguel Ángel Alba y rescindió su vinculación con el paraguayo Sebastián Doldán.

Con este panorama el cuadro aviador tiene a disposición a los atacantes Gilbert Álvarez y Bruno Miranda. Aunque también cuenta con Ricardo Pedriel, pero éste continúa en recuperación y no podrá ser tomado en cuenta al menos unas semanas más.

El presidente del club aviador, Gróver Vargas, informó a los medios vallunos que no se firmó el contrato con Alba porque no pasó la revisión médica. “Por un informe médico no será parte del club. Tiene un problema, un edema óseo”, dijo.

De acuerdo al dirigente, el descarte de Alba no tiene ninguna relación con el contrato que el jugador tenía con el club Birkirkara, de Malta, porque el propio equipo informó a su par cochabambino que el futbolista podía quedar libre si trataba de incorporarse a un club fuera de Malta.

Sin embargo, el club Birkirkara señala que hará respetar sus derechos legales, lo que podría terminar en una demanda ante la FIFA por incumplimiento de contrato.

En cuanto a la rescisión del contrato con Doldán, Vargas fue muy reservado en cuanto a las razones. “Por un tema interno, un tema familiar, vamos a rescindir contrato con él”, se limitó a señalar.

El presidente del club cochabambino aseguró que la dirigencia trabaja a contra reloj para encontrar a los jugadores que necesitan: un delantero centro y otro extremo.

“No queremos equivocarnos. Hemos visto unas muy buenas alternativas. El tiempo apremia y debemos dar soluciones para traer a los jugadores que Wilstermann requiere”, señaló Vargas, quien no quiso indicar si estos dos cupos serán cubiertos por nacionales o extranjeros.

BIRKIRKARA BUSCA SUS DERECHOS LEGALES

El club Birkirkara FC de Malta hizo un pronunciamiento oficial sobre el caso del argentino Miguel Alba, en el que también agradece que el club Wilstermann hiciera contacto con ellos.

En el pronunciamiento el club ratifica que Alba firmó contrato con ese equipo el 26 de junio, fue presentado y entrenó desde el 26 de junio al 6 de julio. Que el jugador “abandonó el país (Malta) sin previo aviso” y que su esposa sostuvo que “había dejado el país aduciendo que su madre estaba enferma”.

“A la vista de esta situación, el club desea confirmar que está buscando sus derechos legales sobre este asunto”, sostiene la parte final del pronunciamiento.

Entre tanto, la página Kikai Scouting, que se dedica a realizar estadísticas y ver las transferencias del fútbol mundial, señala que el club Bikirkara estaría pensando en iniciar acciones legales, posiblemente una demanda contra jugador argentino ante la FIFA.

CASO MACHADO: “ESTA NOVELA NO TERMINA ACÁ”

El club Bolívar anunció ayer que el volante de contención Cristhian Machado se sumó a sus filas, como refuerzo para el torneo Clausura.

Ante este anuncio, el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, sostuvo que: “Nos da pena que no exista ley en Bolivia, pero esto no termina acá. Esta novela va a continuar. Tiene que haber legalidad, respeto a un tribunal deportivo, porque siempre que han fallado en contra de un club, se ha hecho respetar”.

Machado, como Thomaz Santos, también de Bolívar, perdieron una demanda que hizo Wilstermann ante el TRD por incumplimiento de un contrato privado de exclusividad. Machado logró un amparo constitucional y Santos apeló ante el TAS.

Vargas dijo que llegarán a las “instancias que tengamos que llegar, porque la justicia tiene que estar por delante de todo”.