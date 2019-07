Clubes piden explicación y la FBF señala que el tema tiene aval de FIFA

La explicación que brindó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no satisfizo a los clubes de la División Profesional. Ayer, los seis equipos cruceños se reunieron en Santa Cruz y pidieron que se aclare el tema de la transferencia y habilitación de jugadores en una misma temporada. Asimismo, Blooming anunció que pedirá un proceso de arbitraje comercial.

Por su parte, el presidente de la entidad federativa, César Salinas, señaló que no entiende la solicitud de los clubes, pero que llamará a una reunión para que se aclare el procedimiento que se cumplió con la conminatoria que envió FIFA para la actuación de un jugador en dos clubes diferentes en una misma temporada.

El tema que aún genera dudas es sobre la transferencia de jugadores en un mismo periodo. De acuerdo al reglamento de campeonato de la temporada 2019, un jugador podía actuar en un solo club en ambos torneos, sin embargo, la FIFA envió una conminatoria el pasado 28 de mayo, en la que se apunta a la inclusión de una nueva resolución que le permite a un futbolistas jugar hasta en tres equipos en una misma temporada. En dos reuniones del Consejo Superior, el tema fue tratado; empero, hasta ayer, se requería aún explicaciones sobre cómo se procedió a incluir la disposición en el reglamento.

La FBF se amparó en la nota enviada por la FIFA y además en los artículos del estatuto de la entidad federativa para cumplir con dichas atribuciones, que están en el artículo 34 de la normativa que fue aprobada en mayo de 2017.

¿Conflicto?

“Vamos a solicitar que haya un proceso de arbitraje comercial, no estamos hablando de amparos. El proceso que pedimos va a sacar un laudo arbitral de qué significa lo que envió la FIFA, qué significa lo que nosotros aprobamos o no aprobamos. Si hay que esperar que venga primero la revisión de Conmebol, entonces por eso es que es tan complicado. Nosotros vimos que debió dejarse en un cuarto intermedio la participación de los jugadores que estuvieron en otro club, así como salió una nota que decía sobre los seis extranjeros”, sostuvo el presidente de Blooming, Juan José Jordán.

En este sentido, el titular del cuadro cruceño junto a Rafael Paz (Guabirá), Carlos Romero (Sport Boys), Lorgio Blanco (Destroyers), Yimy Montaño (Oriente Petrolero) y Franklin Chávez (Royal Pari) señalaron que se está tomando “determinaciones atribuciones que ellos creen que están dentro de la legalidad y que los faculta un reglamento”.

La entidad federativa explicó a través de su asesor legal, Gustavo Camacho, el pasado martes, que la FIFA envió una nota avalando el procedimiento que se cumplió “a cabalidad”, según señala parte de la nota.

Por lo que indican, los seis representantes cruceños, la explicación no les bastó y por lo mismo pidieron que se realice una reunión en la que se aborde el tema observado, caso contrario, amenazan con suspender la segunda fecha del torneo Clausura.

En este sentido, el titular federativo señaló que llamarán a una reunión donde pretenden aclarar el tema, aunque destacó que no lo hará por la presión que ejercen los clubes cruceños y que no existe posibilidad de suspender la segunda fecha del torneo Clausura.

Desestabilizar la FBF

El titular de la entidad federativa nota afirmó, sin embargo, que existe un afán de desestabilizar la gestión que inició en abril de 2018. Apuntó directamente al presidente de Guabirá, Rafael Paz, como el principal obstáculo que tiene su mandato.

“Uno de ellos es el presidente de Guabirá (Rafael Paz) que constantemente está llamando e indisponiendo. Es a quien menos le gusta que un colla sea el presidente de la federación”, subrayó.

Hasta mañana se conocerá la determinación que adopten los clubes luego de recibir la explicación que brindará la entidad federativa al Consejo de la División Profesional.

Seis clubes amenazan. Los equipos de Santa Cruz amenazaron con no jugar la segunda fecha del torneo Clausura. Piden “reglas claras”.

LA REUNIÓN SERÁ RECIÉN EL VIERNES

El titular de la FBF, César Salinas, señaló que la reunión del Consejo Superior de la División Profesional recién se realizará el viernes 26 en la ciudad de Cochabamba.

En este entendido, el torneo Clausura continuará este fin de semana y la siguiente fecha, desde el 24 de julio.

ASEGURAN QUE NO ESTABAN EN LA REUNIÓN

“No hemos participado (en la reunión con los clubes cruceños), pero cuando me preguntaron si quiero la reunión, no hablé directamente, me habló uno de los directivos y dije que sí porque cualquier reunión que pueda ayudar al fútbol boliviano a arreglar este momento de incertidumbre que estamos viviendo, es bueno. Si tenemos que ir, vamos a ir”, señaló ayer el presidente de Wilstermann, Grover Vargas.

Ayer, en la conferencia de prensa que brindaron los seis clubes cruceños aseguraron que contaban con el respaldo de Wilstermann, luego el titular del Aviador explicó cuál fue la postura del club, además de lamentar la complicada situación que atraviesa el fútbol boliviano.

“Es triste como el inicio del campeonato está un poco convulsionado porque no puede ser que en la primera fecha cuatro equipos quieran presentar impugnaciones. Eso no se ve bien, lo mejor es que se aclare para jugar con reglas claras”, dijo.

“EL RIESGO SE DA POR LAS DEUDAS DE LOS CLUBES”

REDACCIÓN CENTRAL

El secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, aseguró ayer que el principal riesgo que se tiene en Bolivia para que se considere la posibilidad de las apuestas y amaños de partidos se da por el incumplimiento en el pago de sueldos de algunos clubes.

“Hace más de tres años le informamos a la federación que la Interpol detectó que en Bolivia había, estaba o había mucho riesgo (por las apuestas). El riesgo principal se da porque hay clubes en el que sus futbolistas están dos o tres meses sin sueldo. Eso los vuelve vulnerables”, aseguró.

Paniagua señaló que se debe trabajar en la prevención de esta situación para evitar posibles sanciones, las mismas que podrían llegar a ser de por vida en caso de que se compruebe la veracidad de los hechos.

“A nosotros no nos compete investigar, cuando nosotros conversamos con los futbolistas, les advertimos y les comentamos que hay sanciones que ha impuesto la FIFA de por vida”, contó. El representante de los futbolistas dijo que se debe dar cumplimiento a la licencia de clubes, con lo que se podría supervisar el tema de los sueldos adeudados.

“En la medida que funcione el reglamento de licencias, los clubes que están en los torneos profesionales no deben tener deudas y eso hace más difícil a que se presten, porque estos son delitos”, dijo.

Finalmente, señaló que no se recibió ninguna denuncia, sólo lo que se dio a conocer en días pasados.