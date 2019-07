Nueva Cliza toma la cima de la Primera “A” de la AFC

El club Nueva Cliza alcanzó el fin de semana el liderato de la segunda fase del torneo “Wilge Lizarazu Mayorga” de la Primera “A” de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) y sueña con consolidarse en el certamen para luchar por un cupo a la Copa Simón Bolívar 2020.

En la primera jornada de la primera fase, Nueva Cliza goleó en su estadio 5-0 a Bata, el resultado más abultado del inicio.

Mientras, el vigente campeón Arauco Prado también arrancó con el pie derecho, tras consolidar el triunfo 2-1 ante Universitario en el estadio Samancha Urabi de Colcapirhua.

El estadio Sebastián Ramírez fue testigo del triunfo de Municipal de Tiquipaya 1-0 sobre Municipal de Vinto (Atlético Palmaflor), mientras que Cochabamba FC ganó por idéntico resultado a Enrique Happ en la cancha Olympia.

San Simón superó 1-0 a Independiente en la cancha principal de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), mientras que Ayacucho y San Antonio igualaron 1-1 en la cancha 5 del estadio Félix Capriles.

La segunda jornada se jugará este sábado 27 de julio con los siguientes partidos: Independiente Vs. Enrique Happ (13:30) y Municipal de Tiquipaya Vs. Universitario (15:30), en el estadio Sebastián Ramírez de Tiquipaya; Nueva Cliza Vs. San Antonio (15:00), en Cliza; Arauco Prado Vs. Cochabamba FC (11:50) en Colcapirhua; Bata Vs. Municipal de Vinto (15:50), en el estadio Municipal de Quillacollo; Ayacucho Vs. San Simón (15:50), en Santa Bárbara.

Primera “B”

La undécima fecha del torneo “Lucio Ramallo” se desarrolló el fin de semana con importantes resultados y un partido que se jugará mañana para completar la jornada.

Al cabo de 11 fechas, Pasión Celeste tomó el liderato y con tres puntos de ventaja, luego de imponerse 1-2 a Chacacollo en la cancha de Chullpa Mocko.

LAN se recuperó al vencer 4-3 a Estudiantes Quillacollo en Villa Urkupiña, mientras que Valencia dio la gran sorpresa al doblegar 0-1 a Colcapirhua en el estadio Samancha Urabi.

Dínamo goleó 4-0 a Racing en Villa Esperanza y completaron parcialmente Cala Cala 1-1 Morejón del Sur en la cancha auxiliar 5 del estadio Félix Capriles.

Mañana (12:50) en el estadio de Villa Pagador completan esta jornada Real Cochabamba Vs. Petrolero.