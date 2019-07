Aurora cae 2-3 frente Nacional Potosí

Bolívar, Sport Boys y Oriente Petrolero apuntan hoy a reivindicarse de sus últimas presenta-ciones cuando sean locales ante Real Potosí, San José y Destroyers, respectivamente. La Academia viene de... Ver más Bolívar, Sport Boys y Oriente van por la reivindicación

Después de una lluvia de críticas, el plantel de The Strongest alzó cabeza y volvió a rugir en casa tras golear a Guabirá por 4 a 0 en el estadio Hernando Siles, de La Paz. El partido correspondió a... Ver más Con una goleada el tigre vuelve a rugir en casa

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco, señaló que “solamente” el presidente (César Salinas) dirige el fútbol profesional y aficionado Ver más Piden que las decisiones sean más participativas