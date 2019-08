Universitario y Arauco Prado, a paso firme en la Primera “A” de la AFC

Con paso firme, los elencos de Universitario y Arauco Prado lideran la segunda fase del certamen “Wilge Lizarazu Mayorga” de la Primera “A” de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), al cabo de la cuarta fecha de la máxima categoría del balompié valluno.

Arauco Prado, con un partido menos, se puso al día el pasado lunes ante Enrique Happ, elenco al que superó 2-0 en Villa Pagador, en partido pendiente de la tercera jornada. Aún debe el partido de esta tarde (15:00) en el estadio Sebastián Ramírez, en jornada doble donde Muncipal de Vinto rivalizará con San Simón (13:00).

En otros resultados de la fecha cuatro: Cochabamba FC 5-0 Bata, Independiente 0-1 Nueva Cliza, Enrique Happ 3-0 Ayacucho y Universitario 4-0 San Antonio.

El fin de semana se jugará la quinta fecha con los siguientes partidos: el sábado juegan Ayacucho vs Nueva Cliza (15:50, en Santa Bárbara), San Simón vs Universitario (15:50, cancha UMSS), Cochabamba FC vs San Antonio (14:20, cancha Olympia); domingo, Enrique Happ vs Municipal de Tiquipaya (11:00, estadio Evo Morales de Ivirgarzama).

Primera “B”

Con el liderato de Pasión Celeste, el club filial de Aurora encabeza la segunda máxima categoría del fútbol cochabambino, tras cumplirse 14 fechas del certamen “Lucio Ramallo”.

Pasión Celeste se afianzó al golear 0-3 a Real Cochabamba, empero le siguen de cerca Racing y Colcapirhua. Decano superó 3-1 a Valencia en duelo punateño, mientras que Colcapirhua se relegó un poco al perder 0-2 con LAN.

En otros resultados: Estudiantes Quillacollo 2-0 Petrolero, Dínamo 0-0 Morejón del Sur y Cala Cala 1-5 Chacacollo.

Para este fin de semana se jugará la decimoquinta fecha, todos en sábado: Cala Cala vs Estudiantes Quillacollo (12:00, en Villa Pagador), Chacacollo vs Colcapirhua (12:30, en Chullpa Mocko), Pasión Celeste vs Dínamo (12:30, cancha Elio Sánchez club Aurora) y la jornada triple en la cancha 3 del estadio Félix Capriles con los duelos Morejón del Sur vs Racing (12:10), LAN vs Real Cochabamba (13:50) y Valencia vs Petrolero (15:50).

Posiciones Primera A"

Equipo PTS PJ DIF

1- Universitario 9 4 +10

2-Arauco Prado 9 3 +5

3- Nueva Cliza 7 4 +5

4- Cochabamba FC 7 4 +4

5- M. Vinto 6 3 +6

6- Enrique Happ 6 3 +1

7- San Simón 6 3 +1

8- Ayacucho 5 4 -2

9- Municipal Tiquipaya 4 3 0

10- San Antonio 2 4 -5

11- Independiente 1 4 -3

12- Bata 0 4 -22

Posiciones Primera "B"

Equipo PTS PJ DIF

1- Pasión Celeste 34 14 +23

2- Racing 33 14 +20

3- Colcapirhua 31 14 +12

4- Dínamo 28 14 +10

5- Chacacollo 27 14 +16

6- LAN 18 14 +1

7- Morejón del Sur 18 14 -2

8- Petrolero 15 14 -6

9- Valencia 14 14 -12

10- Estudiantes QLLO 10 14 -18

11- Real Cochabamba 8 14 -15

12- Cala Cal 8 14 -28