Jugadores de Aurora palpitan el clásico ante Wilstermann

El clásico valluno 145 entre Aurora y Wilstermann es, sin duda alguna, es uno de los compromisos más esperados de la ciudad. En el Celeste, ningún jugador quiere quedarse afuera del cotejo que se jugará este domingo (17:15) en el estadio Félix Capriles.

Y es que el encuentro siempre tiene un condimento especial: no hay favorito, más allá de lo que cada club realiza al momento en el certamen.

“Un clásico es muy lindo para nosotros, para la ciudad. Nos preparamos de la mejor manera para llegar con todo al fin de semana. Todos los clásicos son distintos y se juegan muchas cosas entre ambos equipos. No importa quién viene mal o bien, son once contra once. Me toca vivirlo ahora desde la otra vereda”, aseguró David Díaz, zaguero celeste con pasado en el Aviador.

El del fin de semana, si el DT Julio Fuentes así lo decide, sería su debut oficial en clásicos con la camiseta celeste, tomando en cuenta que en el torneo Apertura fue suplente en el cotejo de vuelta y en el de ida estaba sin club.

Más allá de lo vivido con Wilstermann, Díaz es consciente de que hoy se debe al Celeste, un club que le dio la oportunidad de seguir vigente en el fútbol.

Otro exaviador y pieza fundamental en Aurora, Amílcar Sánchez, lleva más clásicos jugados con el cuadro popular, ya que esta es su segunda temporada en el Equipo del Pueblo.

“En un clásico uno no regala nada, más allá de cómo llegamos ambos ganando. Estamos yendo de menos a más, ya que de los últimos partidos empatamos dos y ganamos uno. Este partido debe ser fundamental para que ganemos. Será un partido intenso”, indicó Sánchez.

MAROTTA JUEGA Y NO HAY LESIONADOS

El zaguero Nicolás Marotta podrá jugar el clásico 145, ya que sólo le dieron un partido de suspensión. No hay lesionados.

El posible equipo: Agustín Cousillas; Jaime Cornejo, Iván Huayhuata, David Díaz, José Villamil (Manuel Morello); Amílcar Sánchez, Edwin Rivera, Miguel Ríos, Diogo Kachuba; Willan Álvarez, Tomás Bolzicco (César Lamanna).