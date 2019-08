Eduardo Villegas insiste en continuar al mando de la Verde

A seis días de su destitución del cargo, Eduardo Villegas no ha rescindido aún su contrato con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). En la reunión que mantuvo ayer con el presidente de la entidad federativa, César Salinas, no hubo acuerdo a tal punto que la Federación no le entregó todavía el memorándum oficial de despido.

La reunión comenzó a las 15:40 y se prolongó por espacio de 90 minutos. Eduardo Villegas llegó en compañía de su hermano Óscar y de su abogado Javier Aramayo. En la sede de la FBF ya lo esperaba Salinas junto a su abogado y el coordinador general Héctor Montes.

Villegas fue escueto en sus declaraciones a la conclusión de la cita y no quiso abundar en detalles, sólo se limitó a mencionar que solicitaron volver al trabajo junto a todo su equipo, ya que consideran que luego de haber luchado 14 años para llegar al cargo, “no los podían destituir de esa manera”.

“Hemos hablado bastante de fútbol y no quiero entrar en muchos detalles de todo lo conversado, pero a través del pedido de audiencia estamos con diálogo y estamos en un cuarto intermedio. Inicialmente hemos solicitado volver al trabajo, que se nos pueda dar la posibilidad, ése y otros temas están en análisis”, subrayó Villegas.

El entrenador aclaró que su pedido no pasa por el tema económico y que notó coincidencias en la parte futbolística, “que es lo que más le interesa”

El cuerpo técnico aclaró que el querer continuar en la Verde no significa “aferrarse al cargo”, sino que lo toman como una tarea pendiente por cumplir, todo el proyecto que presentaron en enero cuando fueron elegidos en el cargo.

El abogado del DT, Javier Aramayo, sostuvo que no puede revelar su posición legal debido a que existe una cláusula de confidencialidad en el contrato que firmaron ambas partes.

“Oficialmente, hasta ahora que nos hemos reunido, no nos han entregado un memorándum. Eduardo Villegas quiere que se cumpla el proyecto, estamos en esa discusión, y yo creo que tendremos una nueva reunión y dilucidaremos las cosas, pero de manera general el profesor Villegas y su equipo quieren seguir”, argumentó Aramayo.

CÉSAR SALINAS SE ABSTUVO DE HABLAR

El titular de la FBF, César Salinas, no quiso conversar con los medios de comunicación que lo aguardaban. El directivo salió desde el garaje en su auto azul, y pese al pedido de la prensa, no bajó la ventana de su vehículo para dar su criterio.

En medios allegados a la FBF se conoció que Villegas no quiso recibir el memorando en que le hacen conocer su destitución del cargo, que fue aprobado por unanimidad en el Comité Ejecutivo que se realizó el pasado jueves en la sede de gobierno.

Para la FBF, el tema quedará resuelto en la reunión que se realizaría entre hoy y mañana, ya que consideran que los argumentos que expuso el abogado Aramayo “se refieren al código civil” y no son una evidencia de “peso” para continuar la relación que, según el contrato firmado entre las partes, se extendía por cuatro años.