Eduardo Villegas: “Todo sigue siendo muy agresivo”

Tras su audiencia en el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), el técnico Eduardo Villegas señaló que su contrato como estratega de la selección nacional no se ha resuelto y en el afán de disolver el mismo, existe agresividad.

“Todo sigue siendo muy agresivo, muy anormal con el desmedro, una vez más, hacia este cuerpo técnico. Reiterando las fallas con las que nos intentan destituir, nosotros hemos sido citados a esta audiencia con una notificación en función de una conciliación, pero el contrato no está resuelto, no nos hemos sentado a definir el contrato, a acordar las cláusulas, cifras, montos y, obviamente, en ese sentido hemos tenido otra vez una agresión, si vale el término porque nos citan a conciliar y no tenemos ninguna de esas posibilidades”, aseguró.

La audiencia de conciliación se realizó el pasado viernes y el presidente de la FBF, César Salinas, no estuvo presente, por lo que no se avanzó en el tema por los acuerdos verbales que, según Villegas, no se están contemplando.

“Hay muchos factores que nosotros hemos resignado antes para llegar a la selección, que tengamos este corte intempestivo a los siete meses de haber llegado, cuando el contrato estaba estipulado para tres años y medio, obviamente que tiene componentes de transgresión a las normas de la FIFA y de un contrato de trabajo”, aseveró.

Villegas señaló que está situación “duele, molesta, incomoda. Nos pretenden humillar”.