Farías se disculpa y presenta su proyecto como técnico de la Verde

La Paz

“Reconocer los errores es de hombres”, la conocida frase se aplica al primer acto que tuvo César Farías como entrenador de la selección boliviana de fútbol. Antes de su presentación oficial, el venezolano pidió la palabra para leer unas líneas que había escrito horas antes y con las cuales se disculpó por los incidentes que tuvo anteriormente en su paso por el fútbol boliviano.

“En algunas ocasiones, defendiendo a equipos a los que he pertenecido y a las personas con las que he trabajado, se me ha pasado la mano y he actuado de forma inapropiada, cosa que lamento profundamente y me disculpo con el pueblo boliviano”, subrayó.

Acto seguido, el estratega se comprometió a tener una conducta apropiada. “Soy muy consciente de la imagen de la selección, por lo que me comprometo a ser un profesional, serio, entregado, luchador como lo he sido siempre, y a la vez cuidaré las formas para mantener un comportamiento honorable para enaltecer al seleccionado”, agregó.

Como pez en el agua, Farías trajo todo su arsenal para exponer durante casi una hora su proyecto al frente de la Verde, con una serie de gráficos en los que destacó nuevamente que su plan es contar con al menos 50 jugadores para tener “un buen colchón” para encarar las Eliminatorias y la Copa América de 2020.

Insistió en que el grupo de jugadores de la sub-23 “son el futuro de la selección boliviana y tenemos una buena generación de jugadores. Se que no será fácil, pero el camino se da creciendo ante la adversidad”.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, recalcó nuevamente que la decisión de contratar a Farías fue de forma unánime de parte de todo el comité ejecutivo. En el ida y vuelta de preguntas y respuestas con la prensa, Farías dijo: “El único culpable de los fracasos seré yo. Cero excusas y a trabajar fuerte”.

Al final hubo un abrazo entre el presidente de la FBF y el técnico, quien se puso la Verde y a modo de broma dijo que estaba un poco excedido en peso.

LA NÓMINA

GOLEROS

Daniel Vaca (The Strongest), Jorge Araúz(Royal Pari)

DEFENSORES

Adrián Jusino, Enrique Flores, Óscar Rivera, Diego Bejarano (Bolívar), Marvin Bejarano, Luis Demiquel, Gabriel Valverde (The Strongest), Sebastián Reyes (Wilstermann)

Centrocampistas

Raúl Castro, Rudy Cardozo, Jhasmani Campos (The Strongest), Fernando Saucedo, Leonel Justiniano (Wilstermann), Paul Arano (Blooming), Leonardo Vaca (Bolívar), Alejandro Chumacero (Puebla-MEX)

DELANTEROS

Rodrigo Ramallo, Carlos Saucedo (San José), Vladimir Castellón, Juan Carlos Arce (Bolívar), Gilbert Álvarez (Wilstermann)

La convocatoria de Farías, con novedades

La ausencia de Erwin Saavedra y el retorno de Daniel Vaca, Carlos Saucedo, Jhasmani Campos y Juan Carlos Arce son las principales novedades que tiene la lista de la selección absoluta para el amistosos que jugará el 10 de este mes frente a Ecuador.

El técnico César Farías sostuvo ayer que “nunca me refiero a los jugadores que no están convocados, pero todos tiene posibilidades de estar en la selección. De momento, éstos son los que se ganaron la convocatoria”.

Arce, Vaca, Saucedo y Campos no habían sido tomados en cuenta en el ciclo que comandó Eduardo Villegas y volverán a tener la oportunidad. Saucedo es el caso más llamativo ya que el goleador de San José retorna al equipo luego de casi cuatro años.

En la lista sólo están dos jugadores del llano: el arquero Jorge Araúz de Royal Pari y el volante Paúl Arano de Blooming.