La Verde afianza su zaga central con la dupla Jusino-Valverde

Adrián Jusino y Gabriel Valverde conforman la zaga que se va afianzando en las prácticas de la selección nacional que se entrena en Cochabamba, de cara al partido amistoso que jugará el próximo martes ante Ecuador, en la ciudad de Cuenca.

El equipo del técnico César Farías va tomando forma, y aunque todavía no se puede definir cuál será el once inicial con el que encare el cotejo de preparación, la extrema defensa es uno de los sectores que no se modificó en las dos sesiones de entrenamiento que la Verde cumplió ayer.

En una labor exigente de defensa y ataque se pudo visualizar que los colaboradores del estratega venezolano van delineando el once titular, además de tener las variantes claras en caso de que sean necesarias.

Ayer, el ayudante de Farías, Luis García, hizo énfasis en las jugadas de ataque desde la zona defensiva; fue en ese momento que se pudo ver que se están manejando dos esquemas.

En la práctica se vio que uno de los equipos parte con Daniel Vaca; Óscar Ribera, Jusino, Valverde, Enrique Flores; Rudy Cardozo, Raúl Castro, Leonardo Vaca; Vladimir Castellón y Carlos Saucedo. El esquema que se maneja en este equipo es de 1-4-4-2.

El otro plantel que se mantiene como base es el que estuvo conformado por Vaca; Diego Bejarano , Jusino, Valverde, Marvin Bejarano; Paul Arano, Leonel Justiniano, Rodrigo Ramallo, Juan Carlos Arce, Jhasmani Campos y Gilbert Álvarez.

El dibujo táctico en este caso es de 1-4-2-3-1, lo que dejaría al atacante de los registros de Wilstermann como único delantero.

Los jugadores reconocieron ayer que el trabajo es exigente y que poco a poco van adoptando la idea de juego que tiene el técnico de la Verde, más aún tomando en cuenta que algunos futbolistas ya fueron parte de anteriores convocatorias, cuando el venezolano se hizo cargo de la Verde, durante el periodo de mayo a diciembre de 2018.

CHUMACERO SE SUMA EN ESTA JORNADA

El mediocampista del Puebla de México, Alejandro Chumacero, arribará en esta jornada a la ciudad de Cochabamba para sumarse a las prácticas de la selección nacional.

El jugador paceño tiene previsto llegar a primera hora de la mañana y aún no se conoce si visitará la práctica matinal de la Verde; sin embargo, en el entrenamiento vespertino ya se unirá al grupo que trabaja desde el pasado domingo en Cochabamba.

MIRANDA-VACA, EL ATAQUE DE LA SUB-23

Bruno Miranda y Henry Vaca comandarán el ataque de la selección boliviana sub-23, que esta tarde se medirá frente a su similar de Argentina a partir de las 18:00 (HB) en el estadio Florencio Sola, de Banfield, en el partido amistoso para lo que será el Preolímpico de 2020.

El equipo de César Farías presentaría a Rubén Cordano; Robert Cueto, Carrasco, Luis Demiquel, Sebastián Reyes; Moisés Villarroel, Ramiro Vaca, Ronaldo Sánchez, Layonel Figueroa; Vaca y Miranda.