Cristian Díaz: “Lo de Daniel Pérez me tiene cansado”

El juvenil Daniel Pérez aún no pudo ser tomado en cuenta para los partidos del plantel de Wilstermann, debido a un inconveniente que hubo en su habilitación, situación que deja intranquilo al estratega aviador Cristian Díaz.

La última vez que Pérez jugó con el cuadro aviador fue el 28 de julio ante Always Ready.

“Lo de Daniel Pérez me tiene cansado. Hace cinco partidos que no lo puedo usar; estamos dando ventaja a los rivales”, aseguró Díaz al respecto.

Pérez y Sebastián Galindo eran los juveniles elegidos por Cristian Díaz para ocupar el cupo del sub-20, pero ahora no cuenta con Daniel.

“La verdad, estaría bueno que se resuelva; parece que el tema está aparentemente resuelto, porque la FIFA ya ha notificado, pero no sé si es falta de buena voluntad, no lo tengo claro, pero la situación como entrenador claramente me complica”, aseguró Díaz.

El estratega explicó que en este momento no tiene a otro jugador sub-20 que pueda ocupar ese espacio, porque si bien tiene a Eduardo Velásquez, no puede tomarlo en cuenta debido a que si lo hace tendría que prescindir de Gilbert Álvarez , Nilson o Bruno Miranda.