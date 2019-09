Morejón asume en Arauco con el reto de lograr la clasificación

Tras asumir la dirección técnico de Arauco Prado, el cochabambino Limber Morejón señaló ayer que cree que el club azulgrana puede consolidar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Simón Bolívar.

El elenco valluno no pudo sumar buenos resultados y luego de cuatro jornadas disputadas, sólo consiguió un triunfo que lo ubica en la cuarta posición del grupo A.

Morejón asumió tras la destitución de Freddy Bolívar, por los malos resultados que se obtuvieron en las primeras fechas del torneo de ascenso.

“Ha sido muy rápido esto, porque estaba a cargo el profe Freddy Bolívar. Yo no me haría cargo si creo que no se pudiera (avanzar), soy el primero en creer que se puede. Ahora hay que hacer un buen trabajo para que esto se cristalice porque si no, es sólo palabra”, aseguró Morejón, al comentar el trabajo que realiza y viendo las posibilidades que puede tener el elenco cochabambino.

El nuevo estratega señaló que trabaja en convencer al grupo de jugadores para que puedan rendir de mejor manera, y apuntar a remontar el desempeño que mostraron en las primeras jornadas, para ir en busca de la clasificación a la siguiente fase.