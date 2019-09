Bustamante suplirá a Vásquez en Municipal frente a E. M. Huanuni

El ingreso de Fabricio Bustamante en sustitución del lesionado Erick Vásquez obliga a realizar cambios estratégicos al entrenador de Municipal Vinto, Humberto Viviani, para enfrentar hoy (15:30) a Empresa Minera Huanuni en el estadio provincial de Quillacollo.

El encuentro corresponde a la quinta fecha del grupo A y será pitado por el árbitro tarijeño Nelson Barro.

Bustamante irá como único delantero y Ariel Jaldín pasará a desempeñarse como “enganche” en el medio sector.

Será la única variante en el once que presentará el cuadro cochabambino ante los orureños, es decir con Juan Carlos Robles, en el arco; Diego Valencia, Robson do Santos, Horacio Sánchez, Alexander Pinto, en defensa; Víctor Machaca, Adalid Terrazas, Thiago do Santos, Raúl Balderrama, en el medio campo; Jaldín, más adelantado; Bustamante, en el ataque.

Municipal cerró ayer por la mañana sus aprestos en el estadio quillacolleño.

La entrada para observar el encuentro cuesta 15 bolivianos para las tribunas de preferencia y general.