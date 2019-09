Municipal de Vinto busca ratificar su pase anticipado a cuartos de final

Municipal de Vinto atraviesa un gran momento en el grupo A de la Copa Simón Bolívar. Esta tarde (15:30) recibirá a Virgen de Chijipata de La Paz en el estadio Félix Capriles, por la séptima fecha de su serie y donde busca su clasificación abrochando su séptima victoria.

Al frente tendrá al alicaído y virtual eliminado subcampeón paceño, equipo que al momento no sabe de triunfos, pero con el cambio de entrenador apunta a cerrar el certamen de ascenso de la manera más decorosa posible.

En el caso del cuadro del valle bajo, el DT Humberto Viviani prepara casi el mismo equipo que jugó en sus anteriores seis presentaciones, empero tendrá que sopesar algunas ausencias por diversos motivos.

En la defensa, Municipal de Vinto tendrá la presencia de Miguel Rodríguez como zaguero central en reemplazo del tarijeño Horacio Sánchez, quien se lesionó y no podrá ser tomado en cuenta para esta confrontación.

Junto a ello, Viviani apunta a darle mayor salida al cuadro quillacolleño con la inclusión de Raúl Balderrama, quien se complementará en la línea ofensiva con Thiago Dos Santos y el goleador Ariel Jaldín.

Por su parte, Virgen de Chijipata, ahora bajo el mando del entrenador Adrián Barrial tras la salida de Sergio Apaza, busca un bálsamo para aliviar su pobre campaña en el certamen.

La mala campaña del crédito del municipio paceño de Laja busca ser maquillada con un triunfo ante el puntero del grupo A y único invicto del campeonato.

Otros compromisos

La séptima jornada del grupo A del ascenso proseguirá mañana con los duelos entre Deportivo Fatic vs Deportivo Escara (estadio Municipal de Villa Ingenio) y Empresa Minera de Huanuni vs Arauco Prado (estadio Manuel Flores), ambos a las 15:30.

La serie B comenzará su novena jornada hoy con el duelo Deportivo Kivón vs Mariscal Sucre, en el estadio Lorgio “Yoyo” Zambrano de Trinidad. Mañana se completa con los cotejos San Joaquín Gota de Oro vs Real Santa Cruz (estadio Enrique Giese de Riberalta) y Universitario de Beni vs Vaca Diez (estadio Lorgio Zambrano), todos a las 15:30. Descansa Torre Fuerte.

Finalmente, el grupo C tendrá hoy el cotejo Stormers vs 10 de Noviembre Wilstermann Cooperativas (estadio Patria). Mañana seguirán los encuentros Stormers San Lorenzo vs Real Tomayapo (estadio Serafín Ferreira de Catavi), Independiente vs Universitario (estadio Patria) y Nacional Senac vs Deportivo Fortaleza (estadio IV Centenario). Cada compromiso iniciará a las 15:30.

El Verdeamarillo es el único equipo que ganó todas sus presentaciones en el torneo de ascenso.