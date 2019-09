Municipal de Vinto vence a Virgen de Chijipata y alista las maletas

Municipal de Vinto ratificó su chapa de favorito y confirmó al 95% su pase a los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar 2019, luego de abrochar una nueva victoria 2-1 sobre Virgen de Chijipata, en duelo correspondiente a la séptima fecha y que se jugó en el estadio Félix Capriles.

Si hoy Empresa Minera de Huanuni (EMH) y Deportivo Fatic empatan o pierden sus respectivos cotejos, el cuadro valluno oficializará su clasificación y ganará de manera anticipada el grupo A del ascenso.

En el primer tiempo, Municipal de Vinto tomó el protagonismo de la brega y acorraló a Virgen de Chijipata, equipo que pese a llegar con una delegación bastante reducida dio batalla al cuadro del valle bajo.

Al primer minuto, Adalid Terrazas lanzó un balón que el zaguero Robson do Santos remató y que se fue apenas desviado.

El aviso puso al equipo visitante en alerta y trató de responder con un furibundo remate del defensor Breyner González que contuvo con mucha seguridad el portero Juan Carlos Robles.

Sobre 11’ PT, Thiago dos Santos mandó un centro para Ariel Jaldín, empero el goleador tardó un segundo en llegar y no consiguió su cometido de anotar.

La réplica llegó un minuto después, luego que el volante yungueño Jhery Pérez remató desde afuera del área y Robles redobló esfuerzos para evitar la caída de su marco.

A los 15’ PT se registró otra destacada jugada del dueño de casa, con un toque del volante Fabricio Bustamante para Jaldín, quien ingresó al área y fue derribado por los zagueros del cuadro de Laja. El juez Ángel Flores no consideró la jugada para cobrar penal, siendo que hubo un jalón sobre el ariete vinteño.

El partido entró desde ese momento y por casi media hora en un letargo del que ambos planteles no pudieron salir, generando así la molestia del público asistente.

El juego fuerte primó como argumento de la visita, mas el juez del compromiso no se animó a sacar cartulinas en la etapa inicial.

Virgen de Chijipata puso emoción al partido sobre los 42’ PT, luego que Denilzon Ramallo cobró un tiro libre en diagonal desde 35 metros que casi sorprendió a Robles.

Los últimos dos minutos de la etapa inicial tuvieron emociones que compensaron el letargo de gran parte del juego.

En 42’ PT Thiago cobró u tiro de esquina y Robson cabeceó, empero el balón se fue por encima del arco de Gonzalo Lino.

Segundos después, Thiago ingresó solo al área rival y no pudo ante el achique de Lino, quien fingió un golpe para frenar la jugada.

Tras el 0-0 de la etapa inicial, el complemento cambió la preocupación de los hinchas por felicidad.

Al minuto de juego, el goleador Jaldín abrió el marcador tras una jugada que dejó mal parados a los defensores visitantes y que derivó en el 1-0 y la apertura de la esperanza.

Virgen de Chijipata sintió el golpe anímico e intentó salir, pero el orden de los dueños de casa fue más que suficiente para frenar el ímpetu.

El fútbol nuevamente pasó por los pies de Thiago, quien distribuyó los esféricos junto a Jaldín y esa sociedad a la que se unieron Víctor Machaca y Terrazas.

Imbuidos por la apertura del marcador se selló gracias al tanto del cruceño Leonardo Durán, quien ingresó en el complemento y aportó con una gran definición para el 2-0 (20’ ST).

Ya con el marcador a favor, Municipal de Vinto bajó las revoluciones, empero dejó crecer al cuadro paceño que poco a poco ganó metros en el campo de juego.

La lesión del portero Robles obligó al DT Humberto Viviani a realizar una variante y el ingreso del meta Juan Pablo Foronda.

El descuento llegó a los 47’ ST mediante Pérez, quien aprovechó una desinteligencia del fondo para el 2-1 final.

Salvo error u omisión, Municipal de Vinto será el primer equipo en clasificarse a la segunda fase de la Copa Simón Bolívar 2019 en esta o la siguiente jornada.

DETALLE

AFC reconoce a Adalid Terrazas

La Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) entregó ayer una plaqueta de reconocimiento al volante Adalid Terrazas, jugador de Municipal de Vinto, en la antesala del cotejo ante Virgen de Chijipata.

“Queremos entregarte este reconocimiento por tu actuación en el fútbol profesional representando a Cochabamba”, indicó Víctor Vargas, presidente de la AFC.

A su vez, Terrazas agradeció el reconocimiento y prometió seguir dando más en su carrera. “Agradezco por su colaboración y apoyo siempre”, indicó el futbolista que debutó en Primera con Sport Boys.

Apunte

Mariscal Sucre y Stormers ganan

Marisca Sucre (grupo B) y Stormers de Sucre (grupo C) volvieron ayer a la victoria en la Copa Simón Bolívar 2019.

En el estadio Lorgio Zambrano de Trinidad, Mariscal Sucre goleó a domicilio 0-4 a Deportivo Kivón, mientras Stormers doblegó 3-1 a 10 de Noviembre Wilstermann Cooperativas en el estadio Patria de Sucre.

Hoy juegan: EMH vs Arauco Prado, Fatic vs Escara (GA); Universitario (B) vs Vaca Diez, San Joaquín vs Real Santa Cruz (GB); Independiente vs U de Sucre, Nacional Senac vs Fortaleza y Stormers San Lorenzo vs Real Tomayapo (GC), todos desde las 15:30.