The Strongest deja escapar la victoria ante Always Ready y termina empatando

The Strongest ganaba al finalizar el primer tiempo por 0-2; sin embargo, no pudo mantener la diferencia en la segunda fracción y Always Ready logró rescatar un empate por 2-2, en el partido disputado en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto.

Always Ready estrenaba a su director técnico, el chileno Sebastián Núñez, quien reemplazó al nacional Julio César Baldivieso.

Con la victoria parcial The Strongest se ponía momentáneamente a un punto de los líderes Wilstermann y Bolívar, pero con el empate quedó a tres con 22 unidades. Always Ready es quinto de la tabla con 18.

El primer tiempo fue para el equipo atigrado que se puso arriba en el marcador a los 8’PT, con el tanto de Jair Reinoso de cabeza. Diez minutos después volvió a aparecer Reinoso para anotar el segundo tras un centro de Marvin Bejarano, desde la izquierda (18’PT).

El segundo tiempo fue otra historia. A los 2’ST Samuel Galindo inició la búsqueda del descuento desde el mediocampo, jugó con Marcos Ovejero y Adrián definió sin titubear para lograr el 1-2.

El sello final lo puso Marc Enoumba (34’ST). El camerunés hizo una gran jugada en combinación con el recién ingresado Sunny Omoregie y puso el 2-2 definitivo.

CRONOGRAMA

Los próximos partidos

Always Ready visitará a Nacional Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte, por la decimotercera fecha del torneo; mientras que The Strongest recibirá a Destroyers en el Hernando Siles.