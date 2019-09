Serginho sufre un esguince y su presencia ante Oriente está en duda

El volante ofensivo de Wilstermann, Serginho, sufrió el domingo un esguince de primer grado en el tobillo derecho y es duda para visitar el jueves (20:30) a Oriente Petrolero, por la fecha 13 del certamen Clausura de la División Profesional.

“Serginho sufrió un esguince de primer grado, pero para descartar otro problema que se presente se le hará un estudio de rigor. Conforme a su evolución se verá una pauta para saber si llega a este partido o no”, explicó Luis Montaño, galeno aviador.

En el encuentro del domingo ante Royal Pari el Aviador salió airoso (1-0) precisamente con gol del brasileño; sin embargo, el futbolista sufrió una torcedura en la zona mencionada y fue sustituido para evitar mayores complicaciones.

El jugador no trabajó con el resto del plantel y hoy se conocerá si está apto para poder visitar al Refinero, en un partido que puede marcar otro paso más para Wilstermann, en su carrera hacia la revalidación del título nacional.

“Pisé un hueco y mi tobillo acabó torcido. No me desperté bien, sigo con un poco de dolor. Espero que pueda estar para el partido ante Oriente Petrolero. No sé aún si llegaré, ya que hay muchos partidos seguidos y hay muchos jugadores que también pueden estar. Si no llego, estaré tranquilo porque hay jugadores que pueden estar en el campo de juego”, aseguró Serginho.

Por otra parte, Montaño comentó que el volante Jorge Ortiz salió con molestias por una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha, empero no reviste de gravedad y su presencia en el cotejo es un hecho.

Laredo regresa

Tras cumplir un partido de suspensión, el lateral derecho Pablo Laredo podrá ser tomado en cuenta por el estratega Cristian Díaz para este vital encuentro en Santa Cruz.

El jugador vio la tarjeta roja (por doble amarilla) en Yapacaní ante Sport Boys, en partido que acabó con victoria valluna por 1-2.

Otro que podría ser tomado en cuenta si así lo dispone el entrenador rojo es Omar Morales, quien ya entrena con el resto del plantel y ultima detalles para la puesta a punto del aspecto físico.

Alejandro Meleán y Fernando Saucedo realizan trabajo diferenciado para recuperarse de sus respectivas lesiones.

Revancha histórica

Wilstermann tendrá una dura visita ante el alicaído Oriente Petrolero, en un partido que marca para los vallunos una revancha histórica y una estadística poco alentadora: buscan romper la racha negativa de cinco partidos sin poder ganarle a este rival.

El 18 de febrero de 2018, el Rojo ganó 1-0 y por última vez al cuadro oriental. Desde entonces la victoria le fue esquiva.

Perdió 3-1 en Santa Cruz (8 de abril de 2018), empató 1-1 en Santa Cruz (19 de agosto de 2018), perdió 1-2 en casa (28 de noviembre de 2018), cayó 2-0 en el Tahuichi (10 de febrero de 2019) y volvió a perder como local 0-1 (21 de abril de 2019).

AVIADORES BUSCAN TERMINAR PUNTEROS

En la lucha sin tregua ante Bolívar, el equipo de Wilstermann apuesta a ganar en Santa Cruz a Oriente Petrolero y finalizar la primera rueda con 31 puntos y, según algunos resultados, como líder absoluto del torneo Clausura.

“Oriente viene de caer, pero saldrá con muchas más ganas y la presión de ganar en casa. Nosotros también tenemos presión de ganar porque estamos punteros y debemos hacerlo. Tenemos que jugar de igual a igual en todas las canchas”, indicó Carlos Melgar.

Asimismo, Esteban Orfano, extremo por derecha del cuadro rojo, aseguró que el partido será complejo, pero no imposible de ganarlo. “Estamos bien, siempre que hay un triunfo se trabaja con más tranquilidad. Vamos a preparar este partido con todo para poder ganar y seguir sumando”, apuntó.