Aurora pierde nuevamente en casa y se hunde en la zona del descenso

Aurora no sale de terapia intensiva. Agudizó más su crisis al caer ayer 0-1 ante Blooming, en partido correspondiente a la fecha 13 del certamen Clausura 2019 de la División Profesional. El “show” de Rubén Cordano y el desvanecimiento súbito de Christian Latorre empañaron la jornada futbolera.

El partido transcurrió con un Aurora que buscó a los 2 minutos la apertura del marcador con un remate de Miguel Ríos que el meta Cordano detuvo sin mayores dificultades.

Desde ahí, Aurora pasó inexplicablemente de más a menos y cedió la iniciativa a la visita que empezó a crecer en volumen ofensivo y tomó el control del partido.

La figura del meta Agustín Cousillas ahogó todos los intentos de Blooming, empero en una de las fallas del fondo celeste llegó el único tanto del compromiso.

A los 18’ PT, Rafael Mollercke sacó un remate que el zaguero argentino Nicolás Marotta desvió al tiro de esquina. Ahí nació la debacle de Aurora.

Tras la mencionada acción, el tiro de esquina cobrado por el mismo Mollercke tuvo como destinatario el pivoteo de Erwin Junior Sánchez y el posterior cabezazo del defensor José María Carrasco (19’ PT) que derivó en el 0-1 definitivo.

Blooming pudo ampliar las cifras, pero sus intentos de vulnerar el arco popular fueron improductivos a lo largo del resto del compromiso.

El asesor deportivo de Aurora, Julio César Baldivieso, observó el partido desde la curva sur junto al presidente Jaime Cornejo, además de brindar indicaciones vía telefónica al DT Mauricio Adorno.

En el complemento, los cambios en Aurora, excepto el ingreso de Willan Álvarez, no aportaron mucho al desenvolvimiento de su juego, pero el partido pasó a segundo plano a los 44’ ST, tras la infantil expulsión de Cordano, quien tras perder tiempo y recibir la primera amarilla, fue expulsado al trabar intencionalmente a Marotta en el área tras una falta previa del jugador valluno.

Entonces el partido entró en otro plano. Cordano se retiró al vestuario norte y desde la curva comenzaron a llover objetos. Una botella que chocó en la mano de un policía fue pretexto del meta cruceño para fingir una agresión y botarse al suelo, aunque también un proyectil similar a una piedra impactó en su mano derecha.

El partido se reanudó, pero Aurora no pudo siquiera igualar, aunque al final Blooming no pudo festejar tras el desvanecimiento de su capitán, Christian Latorre, quien cayó súbitamente al campo de juego y evacuado de emergencia a la clínica Los Ángeles.

Tras recuperar la conciencia y los estudios de rigor, el diagnóstico preliminar da cuenta de una posible crisis convulsiva y síncope. En la tomografía tomada se descartaron otros problemas.

El cuerpo médico de Blooming no permitió su internación y los estudios complementarios serán practicados en Santa Cruz para descartar o ratificar el diagnóstico preliminar.

OPINIONES

"No nos acompañó nada, lamentablemente no podemos salir de este momento. Sabíamos de la importancia de este encuentro, pero aún quedan más partidos y a no perder la brújula". Mauricio Adorno. DT de Aurora.

"Venimos a pensar en sumar, así que lo logramos. Lo trabajamos en la semana. Es una pena lo que le pasó a Christian Latorre. No podemos disfrutar el triunfo". Alex Arano. Defensor de Blooming.