Faustino Challapa revaloriza el quechua en el relato futbolístico

Cada sábado, la población amante del deporte sintoniza por la tarde la frecuencia 90.1 de radio Cepja para escuchar el inédito relato del periodista deportivo Faustino Challapa: español y quechua alterna en la narración, que llama la atención de propios y extraños.

Su pasión nació hace poco más de 30 años, tiempo en el que dio sus primeros pasos gracias a la oportunidad que le brindó el maestro Carlos Dalence (+). Hoy deja en alto el nombre de la escuela del periodismo valluno mediante el programa Chasqui Deportes.

Su fuerte son los partidos de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) y en este momento se suma la Copa Simón Bolívar.

Nace la pasión

“En los años 80 me nombraban como dirigente, como secretario y comencé a ingresar a la prensa (deportiva). Don Carlos Dalence me impulsa y prácticamente es mi maestro. Gracias al periodismo conocí toda Sudamérica y siempre relaté en quechua en el valle alto, Cliza, Punata, valle bajo, Capinota, en Arque también. Sigo transmitiendo en quechua y español, incluso mucha gente decía que yo no sabía hablar español y sólo quechua”, relató Challapa.

Nacido en Arque, Faustino afirma que el fútbol y el deporte son su vida. Y es que su pasión le permite dejar de lado muchas cosas: dinero, tiempo con la familia e incluso fiestas y reuniones. Su objetivo está en hacer lo que le gusta y difundir la actividad muscular.

hallapa, quien en las elecciones subnacionales de 2015 fue candidato a gobernador de Cochabamba por el Frente Para la Victoria (FPV), confiesa que nada de esto sería posible sin el apoyo y comprensión de su familia.

“Mi esposa me acompañaba a veces para hacer de voz comercial. Le gusta el deporte y lo bueno es que la familia me apoya, me alienta. Soy muy feliz con lo que hago”, aseveró.

El quechua en el relato

Challapa contó a Los Tiempos que, a diferencia de años pasados donde mucha gente no hablaba en quechua por vergüenza, hoy en día hay más aceptación de este idioma. Es más: mucha gente busca aprender más de esta lengua.

“Hay mucha gente que quiere aprender el quechua. Además, nosotros traducimos en castellano. Por ejemplo, minuto 45 es ‘tawa chunka phishqayuq chinini’”, comentó.

En los años 90 conoció al también periodista Edgar Montaño, a quien destaca por ser otro “soñador” al transmitir en quechua los partidos de fútbol y otros deportes. Challapa aseguró que ambos decidieron ser “diferentes” y dar otra alternativa al público.

Quienes siguen su relato se deleitan cuando Challapa y Montaño relatan en español, comentan en quechua y hacen la voz comercial en ambos idiomas.

“La gente cuando me ve en la calle me pregunta si voy a transmitir. Nos vemos siempre en diferentes canchas de la ciudad. Muchos me conocen por radio Kanchaparlaspa , donde trabajé durante muchos años. Agradezco a Fernando Andrade por esa confianza otorgada”, apuntó.

Además de ejercer como periodista deportivo, Challapa es docente en Unitepc gracias a sus otras tres carreras profesionales.

FICHA PERSONAL

Faustino Challapa Flores

Lugar y fecha de nacimiento: Arque, 13 de abril de 1961 (58 años)

Profesiones: Contador público, administrador de empresas, abogado y comunicador social (técnico superior)

Padres: Olegario Challapa Khora (+) y Jacinta Flores Aguada (+)

Hermanos: Severina, Germán, Valeriano, Paulino y Joaquina

Esposa: María Zubieta

Hijos: Mabel, José Aldrin y Michelle Nancy

Hobbys: Fútbol, plantar árboles y lectura de libros y revistas deportivas

DEPORTES Y PLANTAR ÁRBOLES, SU PASIÓN

Junto a su equipo de Chasqui Deportes conformado además por Edgar Montaño, Faustino Challapa contó que no sólo se dedica a relatar partidos de fútbol. En 2018 transmitió la Libobásquet, ciclismo (incluso organizó algunas carreras) y voleibol.

A ello suma su otra gran pasión: plantar árboles para tratar de reforestar Cochabamba.

“Hay que hacer algo por el deporte. Planto árboles también, que es mi otra pasión. Planto en promedio uno por día”, confesó.