Wilstermann avanza a los cuartos de final del torneo femenino

El equipo femenino de Wilstermann logró avanzar a los cuartos de final del Campeonato Integración Femenino, que se desarrolla a nivel nacional bajo la organización de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Wilstermann venció el domingo a Deportivo ITA de Santa Cruz por 2-1, por la llave 2 de la segunda fase del campeonato. Para las aviadoras anotaron Luana San Miguel y Valentina Velásquez.

Wilstermann ahora espera por el rival en los cuartos de final, aunque será una larga espera, ya que la segunda fase finalizará recién el 13 de octubre.

Las aviadoras se suman al plantel de Yacuiba Real Santa Cruz, que fueron las primeras en clasificarse a la siguiente fase.

Este fin de semana debe jugar Aurora ante ABB de La Paz, en su complejo de la laguna Alalay.

Las otras llaves por definirse son Riveira vs Independiente, PAT vs FC Leonas, Deportivo Chuquisaca vs Andalucía.