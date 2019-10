FBF determina suspender la fecha 17 del campeonato Clausura 2019

Los tres máximos goleadores de la Copa Simón Bolívar 2019 no podrán seguir en carrera para poder consolidar su condición de artilleros en el certamen de ascenso, porque sus respectivos equipos... Ver más Los tres goleadores que no podrán consolidarse en la Simón Bolívar

A los 95 años, el exárbitro René Arturo Ortubé Vargas falleció ayer en la ciudad de La Paz por un paro cardíaco. El réferi retirado se convirtió en uno de los símbolos dentro del fútbol boliviano por... Ver más Luto en el arbitraje boliviano por muerte de Arturo Ortubé

La Asociación Boliviana de Fútbol de Salón, ahora miembro de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), definió a su nueva directiva, la primera bajo este denominativo y tras dejar de ser Federación... Ver más Eligen a nueva directiva de la Asociación de Futsala