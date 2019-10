Bejarano retorna a la Verde después de un año

“Estaba esperando volver, venía haciendo bien las cosas en mi club y sabía que en cualquier momento sería convocado. Me siento muy feliz”, fueron las palabras de Danny Bejarano, el volante boliviano que milita en el Lamia, del fútbol de Grecia, porque nuevamente fue llamado para vestir la camiseta nacional, después de casi un año.

La Verde se medirá contra Chile y Panamá, el 15 y 19 de noviembre, respectivamente.

Bejarano jugó por última vez con la selección boliviana en noviembre del año pasado contra Irán, en Teherán. En esa ocasión, el técnico César Farías estaba al mando de combinado nacional de manera interina y sabía lo que el volante central le podía aportar.

“Me sorprendió no haber estado en ninguna de las convocatorias (con Villegas), ya que con la temporada que hice sentía que podía pelear un lugar, pero me lo tomé tranquilo y me dediqué a trabajar”, dijo.