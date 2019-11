Aurora pide renuncia del TSDD y advierte con no presentarse a jugar

El presidente de Aurora y miembro del directorio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Jaime Cornejo, anunció ayer que pedirá la renuncia de los miembros del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD) debido a que hasta la fecha no dieron curso a las sanciones y resta de puntos contra los clubes San José y Sport Boys, ambos por deudas con exjugadores.

Asimismo, el titular del Celeste advirtió que su equipo, como forma de protesta, no se presentará a jugar sus partidos una vez que se reanude el certamen profesional.

“Damos a conocer el incumplimiento de parte del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la FBF, que de manera extraña no ejecuta resoluciones emanadas por el TRD desde agosto, cuando el Código

Disciplinario establece en sus artículos 14, 83 y 85 cómo deben actuar con la resta de tres puntos, luego seis y al final descenso. Un club está siendo beneficiado, no sé si mañosamente, premeditadamente o por presión, no tengo idea, es el club Sport Boys al que no le restan puntos desde agosto. El club Aurora mandó una nota de nuevo a la FBF exigiendo la suspensión inmediata de este tribunal y que en el próximo Consejo, tal como está establecido en el reglamento, se elija a otras personas que apliquen la normativa”, aseveró Cornejo.

Según el titular del cuadro popular, los fallos emitidos por el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) de la FBF salieron en julio, por lo que debían ser ejecutoriados por el TSDD en agosto.

No obstante, una circular de la FBF firmada por Freddy Téllez, director ejecutivo de este ente, asegura que el TSDD debía reunirse el 30 o 31 de octubre, pero no se cumplió por los conflictos sociales.

“No nos presentaremos a jugar ningún partido hasta que se cumplan los fallos del TRD”, acotó Cornejo, según el manifiesto de su club.

Por su parte, el titular del TSDD, Marcos Goytia, indicó que el motivo para que los fallos del TRD no sean ejecutoriados se debe a los conflictos sociales y la imposibilidad de reunir a los tribunos en una sola sede, además que antes de las elecciones del 20 de octubre no se podían juntar por la Ley Electoral.

“Nosotros dependemos del Congreso del fútbol boliviano. No nos reunimos antes de las elecciones (para ejecutoriar los fallos del TRD) porque había Auto de Buen Gobierno, ya que no hay reuniones en época de elecciones. Cuando iniciaron los conflictos, ¿cómo podríamos reunirnos?. Nosotros no estamos a favor ni en contra de los equipos, sólo haremos lo que demanda la norma. Nos reuniremos en cuanto sea posible. Mi tribunal no tiene cómo llegar, ¿Van a llegar a pie? ¿Por qué no juegan entonces los equipos? Que (Jaime Cornejo) sea más responsable con sus apreciaciones ”, comentó Goytia.

Respecto a la carta emitida por Téllez, Goytia aclaró que la intención era reunirse entre miércoles o jueves de esta semana, empero los conflictos sociales hacen que los tribunos no puedan llegar hasta Cochabamba.

Roberto Bohorquez (Potosí), Julio Egüez y Luis Marcelo Callejas (Santa Cruz) forman parte de este ente colegiado junto al titular.

Una vez que los conflictos cesen y vuelva el fútbol, el TSDD se reunirá en un plazo no mayor a tres días para dar ejecución a los fallos del TRD.

Seis fallos emitidos por el TRD son los que fueron remitidos por la FBF hasta el TSDD y se espera que sean ejecutoriados contra tres clubes.

LOS SEIS CASOS DEL TRD DE LA FBF

En el mes de julio pasado, el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) emitió seis fallos por deudas contra los clubes Sport Boys, San José y Ciclón, situación que deriva en que el TSDD pueda ejecutoriar los dictámenes y, según normativa, proceder a la resta de tres puntos, inicialmente, en caso de incumplimiento en primera instancia.

Se trata de los jugadores Jorge Ruth ($us 15.000) y Saidt Mustafá ($us 17.000) contra Sport Boys; Gustavo Salvatierra, Yasmani Duk y Miguel Suárez contra San José (no especifica montos). El tema de Héctor Gaitán contra Ciclón ya fue solucionado entre partes.

PROPONEN QUE LA VERDE INICIE TRABAJOS

Los conflictos sociales por los que atraviesa Bolivia no son ajenos al mundo del fútbol. Jaime Cornejo, presidente de Aurora, propuso que durante el tiempo que el certamen se encuentre suspendido en el país se pueda permitir que la selección nacional se concentre de cara a los amistosos de fecha FIFA ante Chile y Panamá.

“Deberíamos aprovechar este tiempo para que la selección pueda desarrollar todo lo establecido en materia de planificación, ya que no lo puede hacer (antes) debido a que los clubes no quieren ceder a sus jugadores en fechas FIFA. Quieren que vayamos con jugadores Sub-23, algo que no me parece adecuado, más allá de lo que ellos (clubes) estén jugando, más allá del mérito deportivo. No debemos ser mezquinos, sino ceder jugadores que puedan representar al país de la mejor manera”, indicó Cornejo, como parte de la propuesta del manifiesto celeste dictado ayer.

El 15 y 19 de noviembre se tiene planificado jugar dos amistosos en cumplimento de la fecha FIFA: ante Chile y Panamá, respectivamente, ambos como visitante y aprovechando que el fútbol en Bolivia está paralizado.

SUSPENSIÓN INDEFINIDA DEL TORNEO Y DESCENSOS

GABRIEL CAERO RODRÍGUEZ

A raíz de los conflictos de la coyuntura social en el país, el titular de Aurora y director de la División Profesional de la FBF, Jaime Cornejo, aseguró que el torneo debe ser suspendido indefinidamente hasta que se halle una solución en Bolivia.

Esta propuesta pasa por reconocer el mérito deportivo para los equipos que hicieron una gran inversión y que cumplen una gran campaña.

Para ello, el Consejo Superior de los 14 clubes de la División Profesional debe definir si el torneo culmina y los premios se otorgan por la tabla acumulada al momento, sin dejar de lado la tabla actual de posiciones.

Eso lo definirán las instituciones.

Esto implicaría reconocer el cupo de Copa Libertadores Bolivia 2 para Wilstermann, equipo que marcha primero en el Clausura, además de completar con The Strongest (Bolivia 3) y Nacional Potosí (Bolivia 4), según la tabla acumulada y del Clausura. Bolívar ganó Bolivia 1 en el Apertura.

En la Copa Sudamericana: Blooming (Bolivia 1), San José (Bolivia 2), Oriente (Bolivia 3) y Always Ready (Bolivia 4). Todo dependerá del consenso de los 14 clubes, siempre y cuando el conflicto se alargue por 10 o más días.

Por el descenso, Cornejo no quiso referirse al tema, pero dejó entrever que podrían suprimir los descensos y que se incremente a 16 elencos para 2020.