Wilstermann jugará un partido amistoso con Municipal Vinto

El plantel de Wilstermann disputará un partido amistoso mañana con el equipo Municipal de Vinto, que avanzó a cuartos de la Copa Simón Bolívar en búsqueda de ascender a la División Profesional.

El cotejo está programado para las 8:00 en la cancha principal del complejo de Wilstermann, en la laguna Alalay.

La idea de este partido es poder recuperar algo de ritmo de competencia que se perdió durante la suspensión del torneo Clausura, ya van tres semanas.

El plantel aviador ayer volvió a los entrenamientos, después que el jueves decidieran no convocar a la práctica, por razones de seguridad.

“Es importante volver al trabajo, ayer (por el jueves) decidimos no entrenar, porque por la información que teníamos era importante protegernos, por si algo ocurría”, aseguró el estratega de Wilstermann, Cristian Díaz.

Para el técnico aviador, pese a que el equipo estuvo trabajando casi con normalidad, no está “bien preparado”.

“El trabajo de los jugadores para rendir competitivamente es el entrenamiento si ya se van a conglomerar una serie de partidos, sumado a que no sabemos cuándo podríamos reiniciar el torneo. Porque hoy estamos mal preparados, entrenamos, pero no estamos bien preparados, porque no tenemos la continuidad de entrenamiento y hay otros que están peor”, dijo.

DÍAZ: “MI CABEZA ESTÁ EN WILSTER”

“Hoy tengo la cabeza acá y en la cosa social que pasa”, respondió el técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, ante la consulta sobre la supuesta oferta del club peruano Melgar FC.

Además, el estratega argentino aclaró que su contrato con Wilstermann es hasta el 2020; sin embargo, también señaló que existen cláusulas para su salida. Díaz dejó en claro que primero quiere cumplir su objetivo en Wilster y luego ver el proyecto del 2020.