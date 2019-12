Los futbolistas son los únicos que pueden pedir una asamblea en Fabol

Semanas atrás se inició, en Santa Cruz, un movimiento de recolección de firmas para pedir elecciones en Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol). En ese sentido, David Paniagua, secretario general del gremio, explicó que los futbolistas son los únicos que pueden solicitar una Asamblea con esa moción.

“Lo correcto es que la gente que quiera participar, tiene que ser futbolista o exfutbolista, por lo menos no puede ser que aparezca una señora que no tiene nada que ver con nosotros. (…) Ella no pertenece a Fabol”, dijo.

Por su parte, la abogada y madre del jugador Luis Alberto Gutiérrez, Glency Herrera, quien inició esta cruzada, explicó que si bien cuentan con al menos 500 firmas de la ciudadanía en general, al momento sólo tienen 13 de jugadores activos. Remarcó que para pedir asamblea necesitan al menos las rúbricas del 10 por ciento de los futbolistas (30 firmas aproximadamente).

“Estamos haciendo firmar a los jugadores actuales, porque son ellos los llamados a sacarlos a esos señores, no nosotros. Ya tenemos unas cuantas firmas, estamos yendo club por club. Hoy (por ayer) visitamos a Sport Boys, aunque tres firmaron”, acotó.

Después contó que cuando pregunta a los jugadores si participaron de alguna elección en Fabol, ellos responden que no.

“Me dicen que nunca, sólo les hablan a los capitanes”, apuntó. Por su parte, Paniagua indicó que Fabol tuvo una asamblea, el año pasado, en la que se eligió al nuevo directorio hasta 2022.

En ese marco, mencionó que se les hace imposible movilizar a todos los jugadores. Por esa razón, sólo participaron los deportistas de los seis equipos cruceños y dos representantes de cada equipo, quienes llevaron una carta poder firmada por sus compañeros.

“Vino el presidente de la FIFpro como veedor, y nos tomó posesión (del directorio)”, señaló. Luego indicó que las convocatorias se publican en su página web.

“ME LO ENSEÑÓ PANIAGUA”

La abogada Glency Herrera comentó que hace 14 años inició la misma cruzada, con David Paniagua, pero para reapertura Fabol y así los jugadores tengan un gremio que los represente.

“Este movimiento de las firmas, el señor David Paniagua me lo enseñó. (…) Lo conseguí y ya no me tomaron más en cuenta”, apuntó.