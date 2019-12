Primera "A" de la AFC vuelve a jugarse para definir clasificados a la Copa Simón Bolívar 2020

Luego de los conflictos sociales acaecidos entre octubre y noviembre en el país, hoy el balón volverá a rodar en la Primera "A" de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), pese a las posturas encontradas.

Mientras la AFC apunta a concluir el calendario 2019 y los cuadrangulares por el título (campeón y subcampeón clasifican a la Copa Simón Bolívar 2020) y el descenso del certamen "Wilge Lizarazu Mayorga", algunos clubes propusieron reanudar el torneo el 25 de enero de 2020, sin considerar el sistema Comet ni la finalización de contratos del 31 de diciembre.

Hoy el torneo se reanuda con los siguientes duelos: Municipal Vinto Vs. Universitario (13:00 en Tiquipaya), Municipal Tiquipaya Vs. Nueva Cliza (15:00 en Tiquipaya), Enrique Happ Vs. Arauco Prado (15:00 Cefed de La Tamborada), Bata Vs. San Antonio (15:00 en el estadio Municipal de Quillacollo) y la jornada doble en la cancha Olympia con los duelos Ayacucho Vs. Independiente (13:00) y Cochabamba FC Vs. San Simón (15:00).