Las aviadoras pelearán hoy por su primer título

The Strongest no da tregua. Con su triunfo de anoche sobre Bolívar por 3-2 suma una racha de ocho partidos que no pierde Ver más The Strongest le arruina la fiesta a Bolívar

Oriente Petrolero derrotó por 1-2 a Sport Boys, que se mantiene penúltimo en la tabla acumulada con 39 puntos Ver más Sport Boys pierde ante Oriente y se complica